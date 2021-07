Bivši igrač Dinama nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske, Ivan Fiolić (25), potpisao je za Osijek. Potvrdio je to klub na službenoj stranici navodeći kako je potpisao trogodišnji ugovor.

"Menadžer i ja odbijali smo neke druge ponude kako bih došao u Osijek. Znao sam da će kad-tad ponovno doći dan da nastavim raditi s trenerom Bjelicom. I drago mi je da je ovako završilo, da sam postao član kluba koji ima lijepu i visoku reputaciju u hrvatskom nogometu. U odnosu na vrijeme kada sam posljednji puta igrao u HNL-u Osječani su zaista u svemu napravili veliki iskorak i zato sam sretan što sam sada ovdje", istaknuo je Fiolić kojem nova sredina neće predstavljati problem.

Igrao s Bočkajem, Grezdom i Gržanom

"Znam doslovno pola momčadi! S nekima sam igrao u mlađim reprezentacijama, protiv dosta njih se susretao kad smo bili suparnici na terenu, a dijelio sam svlačionicu s Bočkajem, Grezdom i Gržanom. S Perom se posebno dobro poznajem i dosta smo toga prošli zajedno. Jedva čekam zaigrati i mislim da mi neće trebati puno vremena za prilagodbu. Profesionalac sam i tako sam pristupio obvezama i ovoga ljeta dok sam čekao rasplet situacije, trenirao u Genku i s te strane nema nikakvih problema. Želim od prve utakmice dati sve od sebe i biti dio što uspješnijeg kolektiva", poručio je, a onda je na red došao trener Nenad Bjelica.

"Iako smo bili kratko zajedno u Maksimiru, u tih mjesec i pol dana zaista sam bio zaista zadovoljan onim što je on pokazivao. Drago mi je što se opet susrećemo i mislim da dovodimo kvalitetnog igrača koji može igrati na četiri pozicije veznoga reda, koji i u centrali, ali i na boku može pružiti jako puno. Vjerujem da će mu, nakon ove posljednje dvije godine, Osijek biti veliki izazov i da će nam pomoći u nastojanju ostvarenja naših ciljeva. Važno je napomenuti da se on odrekao ne baš malog novčanog iznosa da bi ostvario ovaj transfer i stvarno je i time potvrdio veliku želju za dolaskom kod nas. A kada je tako, onda jednostavno takvog igrača morate dovesti. I to smo i učinili", naglasio je trener Osijeka.

Fiolić je karijeru započeo u Dinamu, a u ljeto 2018. iz Maksimira je za 2,5 milijuna prešao u belgijski Genk. Međutim, godinu dana kasnije uslijedila je posudba na Cipar, u AEK iz Larnace gdje se zadržao pola sezone. Nakon toga je, u veljači 2020., prihvatio poziv poljske Cracovije, da bi se sada vratio u HNL.