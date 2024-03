UEFA je u ponedjeljak na službenoj stanici potvrdila novi format Lige prvaka koji kreće od sljedeće sezone i najelitnije europsko klupsko natjecanje, kakvim ga poznajemo, odlazi u povijest.

U novom formatu LP neće biti skupina, već će se igrati liga s 36 klubova. Momčadi će biti raspoređene u četiri jakosne skupine, a svaka ekipa će u skupini igrati osam utakmica protiv dvije momčadi iz četiri jakosne skupine i u njima skupljati bodove za prolazak u sljedeću fazu. Sistem bodovanja nije doživio promjene - tri boda za pobjedu i jedan za remi. Posljednjih 11 momčadi, od 25. do 36. mjesta, završavaju natjecanje.

Svake sezone u Ligu prvaka će ući četiri nova kluba. Jedan će biti onaj koji je trećeplasirani u petoj najjačoj ligi u Europi po UEFA-inom koeficijentu. Drugi je prvak države s najboljim koeficijentom koji bi inače igrao kvalifikacije, a treći i četvrti su klubovi koji ulaze zbog dobrih rezultata u prethodnoj sezoni.

Za komentar novog formata Lige prvaka kontaktirali smo poznatog pravnika i bivšeg dopredsjednika HNS-a Ivana Brlekovića.

"Mislim da je ova transformacija koju je napravila UEFA još jedan u nizu za sada uspješnih pokušaja da se na neki način spriječi realizacija ideje najbogatijih klubova Reala, Barcelone i drugih, koji su koji još uvijek živi. To je ideja o Superligi i o zapravo svojevrsnom izdvajanju iz Uefe. Mislim da je tu suština. Ovaj. Povećava se broj klubova i to je jedan mudar taktički potez jer što je veći broj klubova, to je i veća mogućnost da u tom natjecanju participiraju i neki klubovi koji, možda i uz malo sreće, nisu po samoj svojoj kvaliteti za Ligu prvaka", rekao nam je Brleković na početku pa nastavio:

"Igra se liga, ali se ne igra ona prava niti puna liga, nego se igra samo osam kola, od maksimalnih 35. To nije klasično natjecanje u ligi. Bilo bi klasično ako je 36 klubova, da bude 35 kola. Oni su to reducirali i smanjili. To je jedan hibridni sustav. I to će biti zanimljivo baš zbog broja klubova koji će biti uključeni u to. Naravno da onda dolazi i veći interes, više novca će UEFA moći podijeliti, ali uvijek tu bogati i jaki najbolje prolaze."

Potom se osvrnuo na usporedbe sa Superligom i odgovorio na pitanje je li UEFA ovime "ubila" ideju o elitnom natjecanju najbogatijih.

"Mislim da Čeferin tako dosta uspješno guši tu ideju o realizaciji ove lige koju je Perez (predsjednik Reala Florentino Perez op.a.) i Laporta (Joan Laporta predsjednik Barcelone op.a.) htio. Ali mislim da ta ideja nije mrtva poznajući Pereza i te ljude koje je on okupio. Vidjeli smo da je on dobio spor na sudu i neće se tako olako predati. Vjerojatno će oni opet čekati pravi trenutak ovoga da pokušaju to ostvariti, ako UEFA ne nađe neki model da ih financijski zadovolji, da ne 'tovare' dalje. Mislim, dakle, da ideja da ideja o toj ligi sigurno nije mrtva, ona je samo zaustavljena", istaknuo je pa na kraju dao svoj sud o ovoj novoj Ligi prvaka koja će se igrati od sljedeće sezone:

"Ne sviđa mi se to baš, iskreno govoreći. Bit će mnoštvo tih kuglica, tko će koga, gdje i kako izvući. Mislim ovaj da će onda i sreća dosta imati ulogu. Koliko ćete vi imati bodova nakon odigranih osam kola kad sreća odlučuje kojeg ste protivnika dobili? To je s jedne strane, a s druge strane to ima svoje prednosti i draži. Jer će se morati de facto na svakoj utakmici ići na pobjedu da bi se ovaj skupilo što više bodova i vjerojatno što bolja gol razlika. Bit će velika konkurencija da se nakon osam kola vidi tko će ići dalje."

