Istra se oglasila povodom sukoba Tramezzanija i Demona i objavila njihovu zajedničku fotografiju

Utakmicu 8. kola HNL-a između Šibenika i Istre 1961 (0-0) na Šubićevcu obilježio je i novi sukob trenera gostiju Paola Tramezzanija i navijača Istre okupljenih pod nazivom Demoni. Još nakon domaćeg poraza od Lokomotive padale su teške riječi od strane navijača prema treneru, a požalio se i sam Tramezzani nakon tog susreta. U subotu su cijelu situaciju prokomentirali Demoni, a u nedjelju i sam klub.

''We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection'', objavljeno je na stranicama pulskog kluba uz zajedničku fotografiju Demona i Tramezzanija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa