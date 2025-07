Je li ovo još jedan pogodak Bjelanovića? Dolazi snažni i brzi napadač iz Nizozemske

Istra se nastavlja pojačavati za sljedeću sezonu u kojoj klub koji odlično napreduje želi napraviti još jedan iskorak. Već smo se uvjerili u skautske sposobnosti Istre i viđali odlična pojačanja sportskog direktora Saše Bjelanovića.

Talijanski insajder Lorenzo Lepore javlja da u Istru stiže napadač Saydou Bangura kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s nizozemskom Rodom iz Kerkradea, a danas bi trebao biti službeno predstavljen. Riječ je 188 centimetara visokom, snažnom i brzom napadaču porijeklom iz Gvineje, a rođenom u Nizozemskoj. Igrao je za prvu momčad Rode kao i za juniorsku, a prije toga je igrao u mlađim kategorijama Aachena i Kaiserslauterna.

Saydou Bangura, Time To Sign with #NKIstra1961 🔏



He'll join the Croatian side as a free agent. Announcement expected in the next few hours@BalkansSports_ pic.twitter.com/srYol8atDN