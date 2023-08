Hrvatski reprezentativni branič, 21-godišnji Joško Gvardiol u subotu je i službeno postao novi igrač aktualnog europskog i engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

'Građani' su za Gvardiolu Leipzigu ispatili 92 milijuna eura, čime je on postao najskuplji branič u povijesti nogometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gvardiol je prije Leipziga igrao za zagrebački Dinamo u kojemu mu je suigrač bio Marko Tolić (27), koji je povodom njegovog transfera na Instagramu objavio video iz 2021. na kojemu Joško na benzisnskoj postaji pere stakla na automobilu.

Taj video, koji možete pogledati OVDJE, je nastao povodom Dinamoih marketinških obaveza, a tolić je na njemu napisao "Od benge do Cityja u dvije godine", uz Drakeovu pjesmu Drakeovu pjesmu "Started from the bottom".

Gvardiol je nogometnu karijeru započeo u Trešnjevci, no s osam godina je preselio u Dinamo. Za prvu momčad je debitirao u listopadu 2019. u 4-2 pobjedi protiv Gorice. Dva tjedna kasnije stigao je prvi pogodak protiv Intera iz Zaprešića u pobjedi 1-0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjajne igre u "modrom" dresu dovele su ga do transfera u RB Leipzig, te poziva u reprezentaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U rujnu 2020. godine Gvardiol je prodan u RB Leipzig, ali je još jednu sezonu ostao u Maksimiru na posudbi. Nisu objavljeni detalji transfera, no iznos kojim se najčešće baratalo bio je oko 18 milijuna eura plus 20 posto od budućeg Gvardiolova transfera, što će Dinamo donijeti nove milijune nakon njegovog transfera na Etihad.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.