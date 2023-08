Hrvatski reprezentativni branič, 21-godišnji Joško Gvardiol u subotu je i službeno postao novi igrač aktualnog europskog i engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Gvardiol je u City stigao iz njemačkog RB Leipziga za 90 milijuna eura i tako postao drugi najskuplji obrambeni igrač na svijetu, prema BBC-u više je platio samo Manchester United Leicester Cityju za Harryja Maguirea 2019. godine kada ga je doveo za 94 milijuna eura.

"Uvijek sam sanjao kako ću jednoga dana zaigrati u Engleskoj. A poserbna mi je čast što će to biti u Manchester Cityju i to nakon sezone kakvu je klub imao. Svi koji su prošle sezone gledali Manchester City znaju da je to najbolja momčad na svijetu. Dolazak u ovaj klub je nešto posebno i za mene i za moju obitelj. Sjajna će stvar biti raditi pod Pepom Guardiolom. Znam kako još nisam završio sa svojim igračkim razvojem, a siguran sam kako ću napredovati igrajući za najboljeg trenera na svijetu", kazao je Gvardiol po potpisivanju ugovora.

Njegov transfer u Premier ligu komentirao je Nenad Bjelica, trener koji ga je gurnuo u prvu momčad.

"On je već sa 17 godina pokazivao da je spreman igrati seniorski nogomet. Mi smo krenuli polako u njegovom razvoju, nismo ga htjeli 'spržiti' i staviti u najteže utakmice, nego smo uvodili malo po malo", započeo je Bjelica pa nastavio:

"Vjerujem da će kod Gvardiole naučiti sve ono što ga mi svi do sada nismo uspjeli naučiti jer on je jedan od najboljih trenera današnjice. Uz takvog trenera može samo profitirati. Konkurencija će mu biti velika, ali to je klub koji zna zašto nešto radi, zašto nekoga kupuje, tako da će Joško dobiti svoje minute koje će znati iskoristiti. Tamo igrač koji najmanje igra sakupi 30 utakmica."

"Ja mislim da je on još uvijek onaj dječačić koji je na utakmice protiv Zaprešića zabio gol i bio igrač utakmice, a onda se vratio tramvajem kući. To je sasvim normalan dečko, normalno obitelj, agente, koji su pažljivo birali klubove za njega. On je na putu da postane jedan od najboljih, već sad je sigurno među deset stopera. Igrajući za City može samo napredovati i postati najbolji stoper na svijetu. Ako ga posluži zdravlje, njemu je nebo granica", zaključio je Bjelica.

