Ivan Rakitić potpisao je prošloga tjedna za saudijski Al Shabab do ljeta 2025. Prva spekulacija o transferu se pojavila u petak, a cijeli posao bio je završen za dva dana.

Rakitić je dolaskom novog trenera Quiquea Sanchez Floresa izgubio mjesto u prvih 11 Sevillete nije imao ništa protiv transfera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O Rakitiću mogu samo reći da jako poštujem njegovu karijeru," započeo je pa nastavio: "Imali smo iskren razgovor, četiri dana prije njegove odluke. Rekao mi je da ja ne računam na njega, a ja sam mu odgovorio da računam, ali mu ne mogu garantirati koliko u svakoj utakmici."

"Ja sam računao na njega i tražio ga nešto kako bi nastavio (biti ovdje)", bio je zagonetan Flores, da bi zatim došao na epilog priče:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odluka, dva dana kasnije, bila je njegova. Promislio je i pošteno mi rekao da ne može dati to što sam ga tražio. Njegov odgovor je bio izuzetno iskren. Poštujem Ivanovu odluku. To je bio doista iskren odgovor u situaciji koja je to zahtijevala", dodao je.

Tijekom oproštajne konferencije za medije, Rakitić je izjavio u loži stadiona u Sevilli da je smatrao sebe "nezaobilaznim dijelom početnog sastava".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo