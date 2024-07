Petar Musa pruža sjajne partije u MLS-u. Hrvatski napadač zabio je za FC Dallas 14 golova u 25 utakmica, na listi strijelaca prestigao Lionela Messija, a Amerikanci mogu biti zadovoljno što su za Hrvata iskeširali 13 milijuna eura.

Dobra forma Muse privukla je pozornost novopečenog engleskog prvoligaša. Ipswich Town osigurao je nakon dugog vremena ponovno igranje u Premier ligi i već je krenuo u sumanut šoping kako bi se što bolje pojačao za sezonu u kojoj je ostanak u najelitnijem engleskome rangu imperativ. Već su potrošili više od 60 milijuna eura, a prema TeamTalku izgleda da žele dovesti hrvatskoga napadača.

Nije Ipswich jedini zainteresirani engleski klub, no pitanje je koliko je uopće Dallas spreman pustiti Musu. Hrvatski napadač ima ugovor do 2027. no engleski mediji najavljuju kako Ipswich sprema ponudu koja će Amerikance izuti iz cipela.

