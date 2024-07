Hajduk je u prvoj utakmici za Konferencijsku ligu svladao Torshavn rezultatom 2-0. Nisu Splićani previše briljirali, posebice u drugome poluvremenu. Navijači su očekivali mnogo više i po komentarima se vidi lagano razočaranje, ali pobjeda je pobjeda. Ono što može veseliti navijače Bijelih je kako na terenu izgleda 'splitski bog baluna' Marko Livaja.

Nije još Marko na svojem najvećem nivou. Noge su mu još bile drvene, propustio je neke šanse, ali je fizički izgledao moćno. Gattusove rigorozne pripreme isklesale su Livaju da se hajdučka desetka na terenu pojavila prepolovljena. Mnogi su komentirali kako Livaja pod Gattusom izgleda kao pravi maneken. Trčao je Livaja i podsjetio na dane u AEK-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Novi' Livaja najveće pojačanje Bijelih

Livaja jest najvažniji igrač Hajduka i kad on ne proradi, Hajduku se loše piše. Nije da Livaja inače ne trči i ne nudi se igračima, no zasigurno nas je sve iznenadio povratni sprint Livaje od 50-ak metara. Ugodno je iznenadio i trenera Gattusa koji ga je za to nagradio poljupcem u glavu.

Budućnost će pokazati koliko će Ivan Rakitić podići Hajdukovu igru i hoće li opravdati status najvećeg hajdučkog pojačanja. No za neke upravo povratak nikad spremnijeg Livaje moglo bi biti najveće pojačanje za Hajduk ove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Može li Livaja sam u napadu?

Pitanje je hoće li Livaja moći sam nositi napad Hajduka. Koliko god ga Gattuso na treninzima ganjao, Livaja ne može cijelu sezonu biti jedina svjetla točka napada Bijelih.

Napadačke opcije Hajduka ne djeluju toliko opasno. Za Livaju bi bio idealno da se Hajduk osvježi u napadu, primjerice s nekom opasnom klasičnom devetkom. Livaja je napadač koji voli lutati i podvaliti loptu. Netko kao Edin Džeko svakako bi dobro došao Hajduku i Livaji, ali možda su to samo pusti snovi navijača Bijelih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na potezu je uprava Hajduka ili krilni napadači Bijelih koji moraju podići razinu prikazanu na jučerašnjoj utakmici.