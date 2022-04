Ruski oligarh Roman Abramovič objavio je da prodaje svoj nogometni klub, engleskog velikana Chelsea, nakon što se našao na udaru sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu.

No, iako više neće biti na čelu Bluesa, to ne znači da se Abramović povlači iz nogometa.

Nedavno se pojavila informacija da je on vrlo blizu preuzimanja turskog prvoligaša Göztepea, momčadi koju vodi hrvatski trener Stjepan Tomas, no to se nije ostvarilo, a sada se pojavila informacija da je poslao ponudu za kupnju španjolskog giganta Valencije.

Valencija je jedan od najvećih španjolskih klubova koji posljednjih godina prolazi kroz teške trenutke i bori se s velikim financijskim poteškoćama.

Španjolski medij Plaza Deportiva javlja da je Abramovič već poslao ponudu za kupnju Valencije, kluba za koji je svojedobno igrao slavni hrvatski napadač Goran Vlaović.

Valencija se trenutno nalazi na devetom mjestu ljestvice španjolskog prvenstva, La Lige.