Ruska invazija na Ukrajinu donijela je oligarhu Romanu Abramoviču osobnu katastrofu jer je kao i brojni drugi ruski oligarsi pogođen zapadnim sankcijama. Pod sankcijama i zamrznute imovine u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Abramovič je pokušavao prodati Chelsea no prodaja je prekinuta.

"Želio bih se osvrnuti o nagađanjima u medijima tijekom proteklih nekoliko dana u vezi s mojim vlasništvom nad Chelsea FC. Kao što sam već rekao, uvijek sam donosio odluke u najboljem interesu kluba. Stoga sam u trenutnoj situaciji donio odluku o prodaji Kluba, jer smatram da je to u najboljem interesu Kluba, navijača, zaposlenika, kao i sponzora i partnera Kluba.

Prodaja Kluba neće biti brza, već će slijediti propisani postupak. Neću tražiti otplatu bilo kakvih kredita. Za mene se nikada nije radilo o poslu niti o novcu, već o čistoj strasti prema igri i klubu. Štoviše, zadužio sam svoj tim da osnuje dobrotvornu zakladu u koju će se donirati sav neto prihod od prodaje. Zaklada će biti za dobrobit svih žrtava rata u Ukrajini. To uključuje osiguravanje ključnih sredstava za hitne i neposredne potrebe žrtava, kao i potporu dugoročnom radu na oporavku.

Molim vas da znate da je ovo bila nevjerojatno teška odluka i da me boli što se rastajem od Kluba na ovaj način. Međutim, vjerujem da je to u najboljem interesu kluba", poručio je početkom ožujka ruski oligarh.

Povezuje se s dva kluba

A od tada se sve više pojavljuju glasine prema kojima Abramovič namjerava kupiti neki drugi nogometni klub. Spominjalo se da bi mogao bi postati novi vlasnik turskog Göztepea, momčadi koju vodi hrvatski trener Stjepan Tomas. U Turskoj se pojavila vijest da su već počeli pregovori između predsjednika Göztepea na odlasku i većinskog vlasnika Mehmeta Sepila i Abramoviča.

Sada je pak procurila informacija prema kojoj Abramovič pokušava kupiti poznati španjolski klub Valenciju. To tvrdi Miguel Zorio, još jedan milijarder koji želi postati novi vlasnik Valencije, kluba u vlasništvu singapurskog biznismena.

"Peter Lim (vlasnik kluba) je pokušao u Londonu prodati klub za 250 milijuna eura i nije uspio. Nedavno je procurilo da ima dvije ponude, moju i od ruskog oligarha iz Chelseaja", rekao je Zorio za Plazu Deportivo.

Valencia je bila europska hit momčad na početku stoljeća kada su 2000. i 2001. igrali finale Lige prvaka, no izgubili su i od Real Madrida i od Bayerna. Nakon toga su 2002. i 2004. osvajali naslove španjolskog prvaka, no posljednjih su godina u padu. Za ovaj klub četiri je sezone, od 1996. do 2000. nastupao bivši Vatreni Goran Vlaović.