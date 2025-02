Odbačeni talent Hajduka: 'Prodisao sam nakon odlaska iz Hajduka, o Gattusu ne bih'

Mate Antunović napustio je u proteklom prijelaznom roku Hajduk u potrazi za većom minutažom. Bio je to dio posla u kojem je Šego preselio na Poljud, a Mate na sjever Hrvatske, u Varaždin.

Dvije utakmice nakon početka proljetnog dijela HNL-a dao je veliki intervju za Dalmatinski portal. "Htio sam otići iz Hajduka da krenem igrati. Bit će to win-win opcija za obje strane. Imao sam opcija otići van. Ne kažem da je loše, ali želim se prvo pokazati ispred kuće, a onda tek gledati van. Varaždin je savršena sredina za mlade igrače", rekao je Mate i nahvalio atmosferu u svlačionici. "Dosta igrača sam znao od ranije. Ekipa diše jedan za drugog, nema ega u svlačionici. Svi žele svakome dobro. Smatram da je to jedina formula za uspjeh. Nisam mogao poželjeti bolju sredinu. Dobro je što se ovdje svaka pobjeda proslavi. To je temelj dobre atmosfere. Svaki dan se družimo. Ručak, večera, kava...Obiteljska je atmosfera, radi se profesionalno. Igrači na treningu maksimalno ozbiljno sve shvaćaju. Van terena se družimo kao braća. To je dobitna formula Varaždina", rekao je Antunović.

Sljedeća utakmica Varaždina je upravio na Poljudu protiv Hajduka. "Jedva čekam doći igrati dolje. Naravno da mi je drago igrati protiv Hajduka i ispred navijača. Varaždin je sad moj klub, profesionalac sam, borit ću se da pobijedimo i naravno ako imam priliku, zabiti gol. Ne razmišljam o tome hoću li slaviti, ali Hajduk me odgojio i ne bi bilo korektno od mene da slavim", objasnio je Mate i rekao da je prodisao nakon odlaska iz Hajduka: "Iskreno, prodisao sam. Mlad igrač ima samo jednu misao, a to je da igra i da bude negdje gdje će ga se cijeniti. Naravno da mi je žao što nisam u Hajduku pokazao ono što mogu i znam. Ali, to je u životu tako", realan je mladi napadač.

Mate se osvrnuo i na svoj odnos s Gattusom: "Nemam ništa protiv čovjeka, ali isto tako nemam razloga da ga hvalim. O njemu ne bih rekao ni dobro, a ni loše. Ne bih htio o tome. Ne želim puno o tome pričati", rekao je kratko Mate, a očito je da nisu cvjetale ruže u tom odnosu.

Upitan je Mate i oko situacije s mladim igračima u Hajduku. "Mlad sam da bih određivao što jedan klub mora raditi. Moje mišljenje je da Hajduk mora puno bolje određivati sudbinu mladih, a ne baciti ga u vatru pa što bude. Moraš mu maksimalno doprinijeti da bude što bolji. Da ode na posudbu, da se vrati i bude bolji. Ima mladih, oni svi pokazali su da su bolji od stranaca koji dolaze. Ne vidim zašto bi bio problem gurati više mladih", zaključio je Antunović.

