Već mjesecima traje "borba" Intera i našeg Ivana Perišića oko potpisivanja novog ugovora. Vatrenom ovog ljeta ističe ugovor s prošlogodišnjim prvakom Italije te se često spominjao njegov odlazak s Giuseppe Meazze.

Kao najzainteresiraniji klubovi spominjali su se Chelsea i Juventus. Thomas Tuchel je u nekoliko navrata otvoreno hvalio našeg Ivana te bi sjajno sjeo u njegovu formaciju s trojicom u obrani. Drugi u redu stajao je Juventus, ali sada sve upućuje na ostanak hrvatskog reprezentativca u Interu.

Perišić je odradio fantastičnu sezonu te je bio jedan od najboljih igrača milanskog kluba. Sam je isticao da bi volio ostati s Nerazzurrima, ali mu Inter nije htio ispuniti sve zahtjeve.

Predomislili su se

Ipak, čini se da su se u talijanskom velikanu ipak predomislili. Talijanski mediji prenose kako u klubu, nakon razgovora s agentom hrvatskog reprezentativca, vlada optimizam.

Inter je razgovarao s Franom Jurčevićem, Perišićevim agentom te su mu predstavili novu ponudu. Ona je naime, izdašnija nego one ranije. Ponudili su mu fiksnu plaću od pet milijuna eura, koja bi s bonusima mogla doći i do šest milijuna eura, a ugovor bi trajao do 2024. godine.

Njihova nova ponuda slična je Perišićevim zahtjevima: On je htio plaću od šest milijuna eura te ugovor na dvije godine. U Interu su inzistirali na produljenju od jedne godine, ali su očito shvatili da im je Hrvat jedan od najvažnijih igrača pa su spremni ispuniti njegove zahtjeve.