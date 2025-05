Nogometaši Barcelone ludovali i slavili, a jedan od njih je pao s busa

Nogometaši Barcelone pronašli su svoj način da proslave osvajanje naslova španjolskog prvaka, premda im je trener Hansi Flick zabranio euforiju na stadionu gradskog suparnika Espanyola. Iako su matematički osigurali titulu upravo u toj utakmici, fešta je morala pričekati kraj susreta – no onda je krenulo u punom zamahu.

Veselje se rasplamsalo već među četiri zida svlačionice da bi se uskoro prelilo na ulice. Igrači su se ukrcali na krov otvorenog autobusa i zajedno s brojnim navijačima krenuli u zajedničko slavlje koje je obuzelo grad.

No, kako to obično biva kad se emocije razbuktaju, lako može doći do nezgoda. Tako je u jednom trenutku obrambeni igrač Inigo Martinez doživio neugodan pad koji je mogao imati ozbiljne posljedice. Dok se nalazio na samom rubu autobusa, izgubio je oslonac i srušio se na pod.

Na snimci se jasno vidi kako je Martinez pao unatrag, no srećom bez ozbiljnih ozljeda. Španjolski mediji upozorili su kako je situacija mogla završiti puno gore te da je ishod mogao biti znatno ozbiljniji, da nije imao sreće pri padu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimku pada možete pogledati OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srećom, prošlo je bez posljedica, a slavlje je nastavljeno u istom ritmu, uz pjesmu, ples i ovacije okupljenih navijača. Premda nije bilo trofeja podignutog na travnjaku Espanyola, igrači Barcelone nisu dopustili da im to pokvari raspoloženje. Prvaci su – i to se mora znati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa