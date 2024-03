Ilija Lončarević u studiju Net.hr dao je stručni komentar utakmice Paok - Dinamo odigrane jučer u Solunu.

Foto: Sportnet Foto: Sportnet Ilija Lončarević

Zagrebački plavi doživjeli su poraz 5-1 i s ukupnih 5-3 ispali iz Konferencijske lige na pragu četvrtfinala.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Ova momčad nema šanse izdržati igru na tri fronta, pa sam prije utakmice razmišljao da bi za Dinamo bolje bilo da ispadne od Paoka nego da ide dalje, što niti malo nije sportski. Prvenstvo je Dinamu daleko daleko na prvom, a Europa daleko daleko na drugom. Prvenstvo je Dinamu mač nad glavom", govori nam Ilija Lončarević i dodaje:

"Nema se tu što konkretno u igri Dinama popraviti. Treba vratiti nivo igre kao protiv Betisa i s Paokom prvu utakmicu. Ako je trener uspio to napraviti prije dva tri tjedna, onda je vjerojatno to moguće i sad. On to zna s igračima. Nisu igrači lutke koje će trener voditi po terenu. Igrači su ozbiljni ljudi, Kao i ozbiljni ljudi imaju svoje obveze i odgovornost. Nema samo trener odgovornost. Pa imaju i igrači odgovornost. Neka podmetnu malo leđa i pomognu treneru i trener njima i neka se vrate. Ako se ne budu vratili, prvak će biti Rijeka ili Hajduk i gotovo", rekao je Ilija Lončarević.

Pogledajte analizu Ilije Lončarevića u studiju Net.hr u priloženom videu gore u trajanju od skoro 15 minuta.

