Nakon sjajne partije Dinama u drugom kolu Lige prvaka protiv Monaca na Maksimiru u očima mnogih porasla su očekivanja od ove momčadi Plavih uoči trećeg kola i susreta s RB Salzburgom, iako se još sjećamo katastrofalne utakmice u Munchenu i poraza od Bayerna od čak 9:2, remi s Monacom u kojem je Dinamo prosuo objedu mnogima daje razloga za optimizam.

Svoje viđenje sutrašnje utakmice dao nam je i bivši trener Dinama Ilija Lončarević.

Nakon dosta lošeg ulaska u sezonu u Ligi prvaka i 9:2 protiv Bayerna Dinamo je odigrao odličnu utakmicu protiv Monaca. Što očekujete od sutrašnje utakmice protiv Salzburga, jedne mlade momčadi koja se primarno fokusira na razvoj mladih igrača?

"Dobro, ne bih se složio da je ulazak u sezonu bio loš. Kad pogledate ekipe Bayerna i Monaca to su momčadi dosta jače od Dinama i obje te utakmice su nominalno trebale biti izgubljene. Loše je zbog rezultata protiv Bayerna u Munchenu, ali kad pogledate utakmicu protiv Monaca na Maksimiru gdje je Dinamo bio odličan, kompaktan i gdje je vjerojatno trebao uzeti tri boda. Što se Salzburga tiče, unazad nekih desetak godina mislim da nikad nisu bili slabiji. Znali su oni imati jako dobre rezultate u Europi biti jako opasni, ali kad pogledam ovu momčad ne vidim to baš. Oni će možda sad žrtvovati ovu sezonu pa se sljedeće probati pojačati nekim iskusnijim igračima. Mislim da Dinamo ima dobre šanse vratiti se s tri boda."

Znači očekujete pobjedu sutra?

"Gledajući u budućnost, ne vidim 'lakšeg' protivnika za Dinamo do kraja ove prve faze Lige prvaka. Naravno, to je Liga prvaka pa nema lakih protivnika, ali mislim da je Salzburg najslabija momčad s kojom će Dinamo igrati do kraja. Oni su do sada i pokazali u ove dvije utakmice da ipak nisu na toj razini ove Lige prvaka. Ako momčad bude na nivou kao protiv Monaca, mislim da bi se trebali vratiti barem s bodom, a vjerojatno i s tri."

Ima li neki pojedinac iz Dinamove momčadi od kojeg očekujete dobru partiju sutra?

"Nema mi smisla komentirati pojedince. Momčad je ta koja mora biti kompaktna i koja mora biti dobra. Kad je momčad dobra onda iskoči i poneki pojedinac, ali ako momčad nije dobra onda se ni pojedince ne primijeti. Naravno da je teško sad zaobići Baturinu i Sučića koji su iskočili i kroz utakmice s Dinamom i za reprezentaciju podigli svoj rejting i pokazali da su kvalitetni igrači, ali kažem cijela momčad mora biti na nivou. To se primarno odnosi na okosnicu momčadi, znači ove iskusnije igrače Nevistića, Theophilea, Ristovskog, Mišića, Petkovića..."

Dinamo još nije izgubio utakmicu otkad se na klupu vratio Nenad Bjelica. Koje pomake u igri vidite u odnosu na prijašnjeg trenera?

"Pa dobro sigurno da kad dođe novi trener da on treba vremena da stavi sve na svoje mjesto. Imao je odmah tu prvu utakmicu protiv Monaca gdje je već djelovalo jako dobro, a vjerojatno će izgledati i još bolje kasnije. Trebaju si uzeti vremena da se posloži to sve kako treba i fokusirati se ipak na domaću ligu, Liga prvaka je tu manje bitna po meni. Mislim, naravno da je bitna jer je Liga prvaka, ali mislim da se ipak treba najviše fokusirati na domaće prvenstvo i osvajanje naslova", zaključio je Ilija Lončarević.

