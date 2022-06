Vruća izjava nekadašnjeg proslavljenog hrvatskog reprezentativca, sad člana stručnog stožera Vedrana Ćorluke o Marku Livaji dana Sportskim novostima odjeknula je hrvatskim medijskim eterom i izazvala reakcije.

Je li Ćorluka ispao nekorektan i neprofesionalan prema Livaji?

Naravno da je istina, "pravda" u takvim slučajevima uvijek negdje na sredini, jer izjavu neće prihvatiti sigurno navijači Hajduka, a hoće oni Dinama, a neutralni nogometni dio Hrvatske neće se toliko zamarati time...

No, legitimno pitanje je li Vedran Ćorluka ispao nekorektan i neprofesionalan prema Marku Livaji? To u velikoj anketi Net.hr-a pitamo upravo vas, dragi naši čitatelji, da date svoj glas i donesete sud.

A upitali smo i dva iskusna i poznata hrvatska trenera što misle o Ćorlukinoj spornoj izjavi, odnosno kako oni na njih gledaju. Okrenuli smo, stoga, brojeve Ilije Lončarevića, trenera Intera i Samira Toplaka, trenera Gorice.

Ilija Lončarević prvotno nije znao o kakvoj se izjavi radi, a kad smo mu je pročitali, u cijelosti zajedno s posljednjim paragrafom, zbog kompletnog dojma i relevantnije izjave, rekao nam je:

Lončarević: ' Pozitivno je što je Ćorluka kazao svoje mišljenje, bez uvijanja i bez sakrivanja, podilaženja...'

"Nemam iskreno neke specijalne primjedbe na tu izjavu. Što se Ćorluke tiče, kad je već pristao da komentira hrvatsku ligu i igrače iz HNL-a, znači automatski reprezentativce, onda je pozitivno što je kazao svoje mišljenje, bez uvijanja i bez sakrivanja, podilaženja bilo kome. Ako remeti, kojim slučajem mir time u svlačionici, onda ste vi novinari krivi što mu postavljate takva pitanja. Hoćete da vam ljudi budu licemjeri i odgovaraju ono što nije istina ili što, ne razumijem?!", govori nam Ilija Lončarević i dodaje:

"Normalno da nakon takve jedne izjave ima reakcija, normalno da će taj komentar novinara o rock zvijezdi HNL-a Marko Livaja odobravati navijači Hajduka apsolutno, a neće ostali. Ma, što bi u ovome bilo sporno. Tko se ljuti, neka se ne bavi nogometom".

Samir Toplak nam je objasnio izjavu Ćorluke i čitavu prašinu koja se sad podigla u medijima na svoj istovjetan način:

Toplak: 'Ne vidim u Ćorlukinoj izjavi ništa sporno, za njega kao dinamovca zvijezde su Oršić i Livaković, meni je, recimo, bolji Livaja'

"Definitivno svatko ima pravo na svoje mišljenje i svatko to ima pravo izjaviti. Ne vidim u tome ništa sporno. Velika je razlika biti najveća zvijezda i najbolji igrač. Za mene je osobno Marko Livaja najbolji igrač HNL-a, jer se radi o igraču kakav se dugo nije dogodio HNL-u, nije viđena jedna takva dominacija. Marko Livaja odskače od drugih. Ja sam to osjetio na terenu i protiv Hajduka. Livaja je ove sezone bio klasa iznad svih. Zvijezda je nešto drugo, ali da je daleko najkvalitetniji igrač u Hrvatskoj, definitivno je. Naravno da Ćorluka ima pravo na svoje mišljenje i ja tu ne vidim ništa sporno. Za njega kao dinamovca zvijezde su Oršić i Livaković, meni je bolji Livaja i sad tako možemo u nedogled."

Samir Toplak nam, nadalje, objašnjava:

"Sporno malo jedino može biti zato što je u on stožeru reprezentacije Hrvatske, pa ovo za dinamovca mu nije trebalo. Jedino to, ali malo... Nemojmo, stoga, ljudi raditi dramu bez veze ili opet neke podijele. Meni je to bez veze, ne bih se u to petljao. Ponavljam, svatko ima pravo na svoje mišljenje, a moje mišljenje da je Livaja daleko najbolji igrač HNL-a. I ja isto imam pravo na to mišljenje".

'Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda'

Podsjetimo, novinarska konstatacija u razgovoru s Ćorlukom išla je na način:

"Sezona u Hrvatskoj završila je Dinamovim osvajanjem prvenstva i Hajdukovim Kupa. Marko Livaja je rock-zvijezda HNL-a."

Ćorluka je odgovorio:

"Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda. Bez obzira što je odličan igrač i reprezentativac, što je donio Hajduku novu dimenziju i kvalitetu. Možda je to u Dalmaciji, ali u Zagrebu sigurno nije. Za mene kao dinamovca zvijezde su Oršić, Livaković... Moja podrška uvijek ide njima. No, to ne znači da će zato biti pozvani u reprezentaciju", sa smiješkom je komentirao Čarli i zaključio:

"Drago mi je što je Dinamo osvojio prvenstvo, nije mi drago što nije uzeo i Kup. Volio bih uvijek da Dinamo podiže pehare. No, super je što se Hrvatska liga diže. Ovakav Hajduk, kakao je sada, probudio je i u nama dinamovcima, kao što se vidjelo u Kranjčevićevoj, protiv Osijeka, u Šibeniku i na derbiju s Hajdukom u Maksimiru novu energiju. Dinamo je imao jako veliku podršku u želji da se osvoji titula. Samo je navijače trebalo probuditi. Iako mislim da bi to moralo biti u dinamovcima od prvog kola sljedećeg prvenstva. Ne bi ih trebao poticati neki drugi klub."