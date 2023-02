Zimski prijelazni rok je bio iznimno aktivan. Odradilo se puno transfer i posudbi, ponajviše u Premier ligi gdje je Chelsea kupovao kao da nema sutra. No, priča o jednom transferu prošla je svima ispod radara.

Naime, navijači talijanskog kluba Barija, podigli su glas te spriječili da klub odradi transfer. Oni nisu htjeli da u njihovu momčad dođe Manolo Portanova, igrač Genoe koji je svoju karijeru počeo u velikanu Juventusu.

Portanova se probio u Juventusu U23 te je s 19 godina debitirao za prvu momčad. Tamo se nije pretjerano naigrao pa je 2021. godine preselio u Genou. Tamo je skupio 43 nastupa te je postigao dva pogotka.

Nije dobrodošao

Ipak, prošle godine došlo je do velikog skandala koji se značajno odrazio na njegovu karijeru. On je u prosincu prošle godine osuđen na šest mjeseci zatvora zbog navodnog silovanja i grupnog napada na mladu ženu. Presuda za sada nije pravomoćna te on ima pravo nastaviti s nogometnom karijerom.

Usprkos tome, od tada nije igrao za Genou te je u siječnju htio promijeniti sredinu kako bi proveo više vremena na terenu. Dogovorio je prelazak u drugoligaša Bari, ali je došlo do velikog obrata.

Kako piše La Repubblica, Bari je namjeravao potpisati mladog, ali već sada iskusnog igrača. Htjeli su ga dovesti na posudbu, ali su se oglasili navijači koji nisu htjeli vidjeti Portanovu u dresu omiljenog im kluba.

"Pred nasilje općenito, a posebno nad ženama, djecom, osobama s invaliditetom i starijim osobama, nogomet ne smije ostati pasivan. Portanova je možda dobar igrač, ali ako je napravio to za što mu se sudi, nikada neće biti dobrodošao u našu momčad. Poručujemo mu da ostane što daljeg od našeg grada", objavili su navijači Barija.