Alen Halilović na početku ove sezone potpisao je ugovor s Rijekom do ljeta 2024., no očekivanja nije ispunio. Nakon 11 utakmica i jednog gola 'hrvatski Messi' je prekrižen na Rujevici.

Ovog utorka je i službeno raskinuo ugovor s Rijekom, i činilo se da će ekspresno pronaći novi angažman jer je snimljen u Grčkoj gdje je pozirao sa šalom novog kluba - Arisa.

Grčka Gazzetta je objavila da je Halilović pao na liječničkom pregledu, ali i da je zapelo na financijama. Potom se Halilović oglasio putem Instagrama te je rekao da to nije istina, a sada se nekada velikog talenta prisjetio i katalonski list Sport.

Hrvatski Messi

Katalonci su se prisjetili hrvatskog Messija koji je od 2014. do 2016. godine nosio dres Barcelone gdje je nastupao za B momčad.

"Stigao je u Barcelonu 2015. godine za pet milijuna eura. Smatrali su ga hrvatskim Messijem. Došao je u B momčad kako bi u ne tako dalekoj budućnosti napravio skok do prve momčadi. No, nije ostvario željenu karijeru i sada s 26 godina, kada bi trebao biti u zenitu karijere, on nema klub te prolazi pravu kalvariju", počinje Sport.

Pisali su o njegovom putu u karijeri te napominju da je igrao u Sporting Gijónu, HSV-u, Milanu, Las Palmasu, Standard Liegeu, Heerenveenu, Birminghamu, Readingu i Rijeci, prije nego što ga je hrvatski prvoligaš otpustio. Osvrnuli su se i na epizodu s Arisom.

"Stigao je u prostorije kluba i na liječnički pregled koji nije prošao. Utvrdili su da ima previše kilograma te razočaravajuće ergometrijske rezultate, ali se podrazumijevalo da će mu dati par mjeseci da dođe u formu. No, kao i Isco u Berlinu, promijenio je ekonomske uvjete, tražio je duplo i nisu se uspjeli dogovoriti oko ugovora", pišu.

Ističu da je bilo dogovoreno da će primati 300 tisuća eura godišnje, a da je on tražio 500 tisuća. Na kraju ništa od svega, a Halilović će morati potražiti drugi klub za nastavak karijere.