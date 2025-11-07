FREEMAIL
OTKAZAN I TRENING /

Neugodnost za Niku Kovača i njegovu momčad nakon teškog poraza, dva sata su bili zarobljeni

Neugodnost za Niku Kovača i njegovu momčad nakon teškog poraza, dva sata su bili zarobljeni
×
Foto: Daniel Scharinger/imago Stock&people/profimedia

Težak je to način da se momčad oporavi od poraza, ali možda su stigli analizirati poraz od Cityja

7.11.2025.
12:24
Sportski.net
Daniel Scharinger/imago Stock&people/profimedia
Kaio da visoki poraz od Manchester Cityja nije bio dovoljan razlog za uništiti dan, Niko Kovač i njegova momčad nakon utakmice doživjeli su novu neugodnost.

Naime, delegacija Borussije trebala je stići u dortmundsku zračnu luku u četvrtak u 14 sati, a stigli su tek nešto prije 17 sati, piše njemački Bild. Razlog tome bila je nedostatak zaposlenika u mančesterskoj zračnoj luci koji je doveo do kaosa s prtljagom, a Borussijina je ekipa dva sata provela u avionu prije nego su stvarno poletjeli. 

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr.

Težak je to način da se momčad oporavi od poraza, ali možda su stigli analizirati poraz od Cityja. Niko Kovač je zbog tog kašnjenja otkazao trening koji se trebao održati u četvrtak poslijepodne, a već u nedjelju Borussiji slijedi gostovanje u Hamburgu protiv HSV-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo Kovačeviću tri ključna pitanja nakon teškog poraza Dinama od Celte

najčitanije
Neugodnost za Niku Kovača i njegovu momčad nakon teškog poraza, dva sata su bili zarobljeni