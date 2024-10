Trener ga izvadio, a on ga napao kopačkom: Nekadašnji hrvatski prvoligaš podsjetio na skandal s Beckhamom

'Nogomet je postao sport za slabiće' neki su od komentara današnjeg modernog nogometa u kojem igrači nakon svakog jačeg starta u maniri Oscarovog dobitnika Neymara teatralno se bacaju na pod kako bi iznudili sve veću kaznu. Stariji nogometni zaljubljenici sjećaju se tvrdih 90-ih gdje su sjekire poput Vinnieja Jonesa, Roya Keanea i ostalih išli na svakoga startom za zatvor. Tučnjava također nije bila strani pojam, pa makar i s navijačima u kung fu stilu Erica Cantona. Danas kao da je to SF, no srećom tu je hrvatska županijska liga.

Za dašak 90-ih i rane 00. pobrinuo se RNK Split. Nekadašnji standardni hrvatski prvoligaš danas je zapeo u 1. županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske županije. Split je debelo zadnji, a u petak je doživio novi poraz 3-0 od Tučepa, a susret je obilježio sukob trenera i igrača Splita.

Naime, prema svjedocima s utakmice trener Splita, Mirko Milaković, izvadio je već u 17. minuti 20- godišnjeg Rina Juginovića. Ljutiti igrač htio je raspraviti s trenerom o tome potezu, a onda je nastala prava čarka koja je prerasla u fizički sukob kad je Juginović zahvalio treneru udarcima kopačkom koju je imao u ruci, prenosi Dalmatinski nogomet.

Letjele su šake s jedne i druge strane, no daljnji sukob spriječili su ostali igrači. Ovakva scena s kopačkom podsjetila je na jednu crticu Davida Beckhama i Sir Alexa Fergusona, ali u obrnutim ulogama. Naime, dok je Beckham bio u Manchester Unitedu nešto je proturječio velikom Fergie u svlačionici. Škot koji je uvijek držao do discipline svojih igrača nije mogao trpjeti hirove svoje zvijezde te je u bijesu bacio kopačku na Engleza. Naravno kasnije su sve to izgladili te se na spomen toga Becks danas samo nasmijao.

Naravno Split nije Manchester United, ali lijepo od njih što se bare trude vratiti stare čari tvrdog engleskog nogometa.

