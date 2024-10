Podjela bodova na Kranjčevićevoj: Smolčić spasio Rijeku u zadnjim minutama, pao i gol sezone

Nogometaši Lokomotive i Rijeke odigrali su 2-2 (1-1) u prvoj utakmici 10. kola hrvatskog prvenstva, koja je u petak odigrana na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu.

Vodeći pogodak za Rijeku postigao je Stjepan Radeljić u 23. minuti. Izjednačio je Fran Karačić golom u 26. minuti. Lokomotiva je povela sa 2-1 u 67. minuti, a strijelac je iz kaznenog udarca bio Duje Čop. Konačnih 2-2 postavio je Ivan Smolčić u 90. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rijeka je po peti put ove sezone osvojila bod i sada ih ima 20, jedan manje od vodećeg Hajduka koji ima i utakmicu manje. Treći je Dinamo sa 19 bodova. Lokomotiva je sa devet bodova preskočila Goricu i došla na osmo mjesto. Zadnji je Slaven Belupo sa pet bodova.

Rijeka je u Zagreb došla kao jedna od dvije neporažene momčadi u prvoj četvrtini prvenstva (uz vodeći Hajduk), a momčad Radomira Đalovića je od prvog zvižduka splitskog suca Duje Strukana pokazala namjeru da tako ostane i nakon gostovanja u Kranjčevićevoj, a po mogućnosti dođe i do šeste pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, prvi udarac na utakmici unutar okvira uputio je domaći napadač Duje Čop, ali je njegov pokušaj iz slobodnog udarca u 10. minuti riječki vratar Martin Zlomislić lakoćom zaustavio.

Dvije minute poslije, prvi put je opasnije zaprijetila Rijeka. Riječki kapetan Ivan Smolčić iz auta je ubacio loptu u kazneni prostor, a Ante Majstorović pucao glavom. No, Zvonimir Šubarić je bio spreman za taj pokušaj.

Na polovici prvog poluvremena Rijeka je u dvije minute triput pucala prema Šubariću, a treći je pokušaj bio sretan za goste. Prvo je u 22. minuti Lokomotivin vratar zaustavio još jedan udarac glavom. Potom je na početku 23. minute s lijeve strane kaznenog prostora Niko Janković gađao suprotan kut desnom nogom, ali je Šubarić opet bio spreman i odbio loptu u aut.

Tako je započela akcija za prvi pogodak na utakmici. Smolčić je dobacio loptu do Lindona Selahija koji ubacio u kazneni prostor. Najviši u skoku bio je Majstorović i glavom spustio loptu prema Stjepanu Radeljiću. Kombinacija dvojice riječkih stopera završila je sjajnom Radeljićevom napadačkom reakcijom, koji je bio okrenut leđima golu i poput centarfora sa desetak metara udarcem preko glave svladao Šubarića za vodstvo gostiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da je Rijeka u prvih devet kola primila samo jedan pogodak, pred Lokomotivinim igračima je bio težak zadatak. No, tek nešto više od dvije minute bile su potrebne momčadi Silvija Čabraje da dođe do izjednačenja.

Akcija "Lokosa" u 26. minuti išla je po desnom boku. Lopta je došla do Modyja Bounea koji je ubacio ne desetak metara. Najviši u skoku bio je Fran Karačić i preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu uz desnu vratnicu riječkog gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja poluvremena Rijeka je pokušala još jednom doći do prednosti, pri čemu je najaktivniji bio Stipe Perica, ali nije uspio svladati Šubarića. Na drugoj strani je Lokomotiva pokušala u 43. minuti akcijom u kojoj je Karačić spustio loptu glavom za Čopa koji nije uspio doći do nje u petercu prije gostujuće obrane.

Drugo poluvrijeme je započelo u nešto mirnijem tempu nego što se igralo u drugoj polovici prvog poluvremena. Lokomotiva je prepustila posjed Riječanima, ali gostujuća momčad nije uspijevala dolaziti do prilika za šut kao što je to bio slučaj u prvom dijelu.

U 64. minuti prvu prijetnju za bilo kojeg od dvojice vratara vidjeli smo pred riječkim golom. Luka Vrbančić je došao do prostora za udarac s oko 25 metara. Njegov pokušaj nije bio loš, ali je lopta prohujala pokraj vratnice.

No, dvije minute poslije će se pokazati da je to bila akcija koja će dovesti do vodstva domaće momčadi. Naime, oglasili su se iz VAR sobe i upozorili Duju Strukana na moguće igranje rukom za kazneni udarac. Doista, kod Vrbančićevog udarca lopta je pogodila ruku Stjepana Radeljića koji je se nalazio na rubu kaznenog prostora i pokušao blokirati šut. Za Strukana je to bilo dovoljno da pokaže na bijelu točku, a Duje Čop je u 67. minuti preciznim udarcem donio vodstvo Lokomotivi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primljeni pogodak je probudio gostujuću momčad jer je Rijeka krenula po izjednačenje. Komnen Andrić je zamijenio Pericu u vrhu napada, a Gabrijel Rukavina je ušao umjesto Fruka.

Pokušaji Riječana su završavali u bloku ili nepreciznim udarcima, a najviše je obećavala situacija iz 79. minute, kad je nakon odličnog dodavanja Radeljić ušao u kazneni prostor i sam krenuo prema Šubariću. Međutim, spetljao se i izgubio priliku za udarac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, Riječani su došli do izjednačenja u 90. minuti. Iz slobodnog udarca s desne strane Amer Gojak je ubacio loptu na bližu vratnicu. Visoko se vinuo u zrak Ivan Smolčić i sa desetak metara snažnim udarcem glavom poslao loptu u mrežu.

Mogli su gosti i do sva tri boda u sučevom dodatku, ali je Šubarić u 94. minuti odlično obranio udarac Nike Jankovića sa desetak metara i time spasio bod Lokomotivi.

U subotu će Šibenik ugostiti Osijek od 16 sati, dok će u Puli od 18.30 sati igrati Istra 1961 i Dinamo. Nedjeljni program će u 16 sati otvoriti u Koprivnici Slaven Belupo i Hajduk, a kolo će biti zaključeno u Varaždinu, gdje će istoimeni domaćin od 18.30 sati ugostiti Goricu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivić nam je demonstrirao jedan od najatraktivnijih borilačkih poteza