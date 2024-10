Zajec: 'Gostima moramo lagati da ne znamo engleski, a za dvije godine selimo u Kranjčevićevu'

U Poreču se trenutno odvija Sport Fest, a na prvome je danu sudjelovao predsjednik Dinama Velimir Zajec. Legendarni 'Zeko' je na otvorenoj diskusiji imena 'Novo vrijem, novi snovi - Dinamo Zagreb' govorio o svojih prvih šest mjeseci mandata na Maksimiru.

"Kad se sjetim svega, pitam se jesam li napravio dobar potez. Bio sam u Grčkoj s obitelji, u dobroj klimi, životu i spremao se za pothvat s prijateljem s kojim sam htio otvoriti akademiju. Onda me zvao prijatelj i nagovarao me da razgovaram s ljudima u Izvršnom odboru i oni su me nagovorili da dođem. I dalje znate, skupština i moj početak", započeo je

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bili smo prije svega iskreni prema svima koji rade u klubu, onda kada smo preuzeli dužnost. Napomenuli smo da neće biti revanšizma. Pa, isto tako i prema Upravi, iako je ona kasnije logično izmijenjena. Danas su članovi Uprave od reda ljudi čistog obraza. Najvažnije je napraviti jednu pravu vertikalu u kojoj se zna tko što radi.

"Treba vremena za sve postaviti, ali mislim da smo uspjeli. Dobili smo i navijače koji su po meni najbolji u Hrvatskoj. Ne samo sjeverna tribina, već i zapadna, ali i cijela vojska navijača u Hrvatskoj. Prema njima isto tako valja biti iskren, skroman. Kao takav sam se uspio nametnuti tihim autoritetom, bez galame. Sve sam faze nogometa prošao, tako i u Engleskoj", rekao je Zajec

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim se dotakao rada sportskog direktora Marka Marića:

"On i ja odgovorni smo za sportski segment, najvažniji u svakom klubu jer od rezultata se živi, on privlači publiku, igrače, navijače. Zadovoljilo me njegovo znanje, priča šest-sedam jezika što je važno u ovom poslu i mogu reći da odlično funkcioniramo. Imamo upravu s kojom se poneka borimo, ali najvažnije je razumijevanje, dobra volja i poštenje. Sjećam se situacije kada smo u loži gledali utakmicu i onda su ljudi iz odbora skakali nakon gola. Rekao sam im da to ne rade dok ne završi utakmica. Mora ih se polagano učiti jer nogomet je specifičan sport."

"Ja se budim svakoga jutra u 4 ujutro i gledam utakmice, nogometa mi nikad nije dosta. A kad meni dođe ponuda za igrača, proslijedim je Mariću i mi zajedno s trenerom odlučujemo. S obzirom na potrošeno, mislim da smo napravili dobar posao u transferima", otkrio je Zajec kako to funkcionira u klubu.

ZAjec se opet sjetio i bivšeg Dinamovog trenera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi su igrači kvalitetni, to je potvrdio i Bjelica. Hvala Jakiroviću, iza kojega sam stao nakon PAOK-a i koji je napravio dobar posao, ali današnji trener ima kvalitetu više. On odlično radi, nogometni je čovjek, s njim se može razgovarati o svemu. Možda nam nedostaje stoper, lijevi bek i golman jer se Nevistić ozlijedio i ne znamo koliko će biti izvan stroja."

Također je komentirao sjajne nastupe Dinamovog dvojca za Vatrene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidjeli ste kako se nadopunjavaju. Imali smo dobre ponude za njih, ali nismo htjeli prodavati jer smo se složili da će biti još bolji. Sučić je došao iz BiH ni za što, najjeftiniji igrač kojeg sam vidio i nagradit ćemo ga novim ugovorom. Baturina, koliko god je malen konstitucijski, snažan je, ima sjajnu promjenu pravca, odličan udarac i sutra će zamijeniti Modrića u reprezentaciji."

Nezaobilazna tema je bila i pitanje o novome stadionu.

"Pitanje na koje nije lagano odgovoriti. Mi smo prije dolaska baš ovdje, u Poreč, razgovarali neformalno s čelnim ljudima grada Zagreba. Navodno bi u dvije godine trebali preseliti u Kranjčevićevu, odnosno da će dotad stadion biti gotov.

"Onda ćemo se ondje preseliti, ali samo dok se ne izgradi maksimirski stadion. Od Maksimira mi ne odstupamo. Jedini stadion koji je u Hrvatskoj izgrađen je u biti onaj u Osijeku, to su napravili Mađari. I dobro, lijep je stadion i drago mi je da ga imamo, da je ondje, ali trebamo više toga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sramota je da Dinamo imamo ovakav stadion. To je sramota, ali mislim da su to shvatili i drugi, bilo na gradskoj ili državnoj vlasti, da je to i njihova sramota. Sada postoji stvarno želja i državnih i gradskih vlasti", rekao je Zajec pa otkrio što kaže stranim gostima kad dođu na Maksimiru:

"Kažemo im da ne pričamo engleski", zaključio je kroz šalu predsjednik Dinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Jordanov dres i zastava kojom se ogrnuo nakon pobjede nad Hrvatskom u mitskom finalu OI '92