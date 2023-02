Tudorova momčad je do važna tri boda stigla preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu. Domaćin je poveo već u trećoj minuti susreta golom Thijsa Dallinga i do kraja poluvremena Toulouse je držao vodstvo. No, u nastavku su gosti okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Chancel Mbemba (52), Cengiz Under (59) i Nuno Tavares (78).

Tri minute prije kraja Ado Onaiwu je smanjio na 2-3 ugrozivši pobjedu OM-a, no Marseille je do kraja susreta sačuvao pogodak prednosti.

Ovom pobjedom OM se vratio na drugo mjesto i sada ima 52 boda, pet manje od PSG-a koji je u spektakularnoj utakmici punoj preokreta ranije u nedjelju svladao Lille sa 4-3.

Igor Tudor vrlo je emotivno proslavio pobjedu i dobro 'prodrmao' jednog od pomoćnika.

"Bila je to teška utakmica protiv izvrsne i dobro organizirane ekipe iz Toulousea. Moram im čestitati na njihovom držanju i stanju uma. Ova je pobjeda veoma vrijedna", rekao je Tudor.