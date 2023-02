Poznati hrvatski nogometni trener Igor Tudor nastavlja raditi sjajne stvari sa svojim Marseilleom u Francuskoj.

U posljednjem susretu 24. kola tamošnjeg prvenstva Marseille je na gostovanju pobijedio Toulouse sa 3-2 vrativši se na drugo mjesto le Championnata.

Igor Tudor s Marseilleom ruši sve klupske rekorde, a prema novom - trenutno osvojena 53 boda Marseillea nakon 24 kola - najviše je osvojenih bodova za klub ikad u ovoj fazi prvenstva...

Tudorova momčad je do važna tri boda stigla preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti susreta golom Thijsa Dallinga i do kraja poluvremena Toulouse je držao vodstvo.

No, u nastavku su gosti okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Chancel Mbemba (52), Cengiz Under (59) i Nuno Tavares (78). Tri minute prije kraja Ado Onaiwu je smanjio na 2-3 ugrozivši pobjedu OM-a, no Marseille je do kraja susreta sačuvao pogodak prednosti.

Ovom pobjedom OM se vratio na drugo mjesto i sada ima 52 boda, pet manje od PSG-a koji je u spektakularnoj utakmici punoj preokreta svladao Lille sa 4-3.