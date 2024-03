Svi talijanski mediji tijekom petka su naveli kako se rimski Lazio odlučio po pitanju novog trenera, bit će to 45-godišnji hrvatski strateg Igor Tudor koji će se uskoro i službeno vratiti u talijansku Serie A.

Dolazak Tudora u Rim dogovoren je tijekom sastanka u četvrtak navečer na kojem su sudjelovali hrvatski trener, njegov menadžer te predsjednik Lazija Claudio Lotito. Lazio je bio u potrazi za trenerom nakon što se rastao s dosadašnjim strategom Maurizijom Sarrijem uslijed negativnog niza rezultata.

Privremeni trener Martusciello će voditi Lazio ovog vikenda u dvoboju protiv Frosinonea nakon čega slijedi reprezentativna stanka. Tudor bi početkom idućeg tjedna trebao potpisati ugovor i to na 18 mjeseci, do kraja iduće sezone, te nakon toga i službeno preuzeti momčad. U ugovoru bi trebala stajati i opcija mogućeg produljenja na još jednu sezonu. To znači da bi trebao debitirati na klupi 30. ožujka kada će njegova nova momčad ugostiti Juventus.

Tudor je najveći dio igračke karijere proveo u Juventusu gdje je bio i pomoćni trener Andree Pirla. Samostalno je u dva navrata vodio Udinese te jednom Veronu. Osim toga kao trener je radio u Hajduku, također dva puta te u PAOK-u, Karabuksporu, Galatasarayju i kao posljednji posao u Marseilleu.

