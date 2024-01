Iza nas je još jedno, 20. kolo 1. HNL. Do kraja je preostalo 16 kola, a na vrhu se vodi grčevita borba za naslov prvaka. Rijeka je pobjedom protiv Hajduka na krcatom Poljudu nadoknadila tri boda zaostatka za Splićanima i preuzela vrh zbog bolje gol razlike, a Dinamo im 'puše za vrat' s četiri boda manje, ali i utakmicom manje.

U Jadranskom derbiju vidjeli smo dva različita poluvremena, Hajduk je dobio 1:0 prvo, a Rijeka 2:0 drugo za veliko slavlje gostiju na teškom gostovanju, a taj rezultat je 'išao na ruku' Dinamu koji je nakon teško osvojena tri boda protiv Istre kolo zaključio s manjim zaostatkom za vodećom momčadi nego što ga je imao na njegovom početku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za komentar na još jedan uzbudljivi HNL vikend odlučili smo pitati čovjeka s dugogodišnjim iskustvom igranja, ali i treniranja u elitnom rangu domaćeg nogometa Igora Pamića.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL Foto: Duško Marušić/PIXSELL

"Vrlo interesantno kolo, ali u njemu se nažalost pokazalo, ono što svi govorimo, a to je da je liga oskudna kvalitetom, pogotovo Dinamo i Hajduk, oskudni su 'esktra' igračima", započeo je bivši igrač i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hajduk k'o Hajduk'

"Dinamo je napravio kiks i vratio se protiv Istre, gdje nije imao igru, međutim tamo je bilo bitno pobijediti. Što se tiče Hajduka, nažalost ili na sreću, Hajduk k'o Hajduk - velika očekivanja i ponovno prizemljenje. Nije bitan poraz, već način na koji su doživjeli poraz, jako skromno, bezopasno i u grču. Međutim nije to ništa dramatično, ipak su igrali protiv Rijeke, jedne puno aktivnije, brže i dinamičnije momčadi.

Dok se ne priključe pridošli Ivan Perišić i Josip Brekalo, Hajduk jednostavno ima takav kadar da ne znaš tko je sporiji, a u današnjem nogometu je tako teško stvarati igru i biti dominantan i tu će Hajduk imati problema. Imaju stabilnost, no nemaju moći prema naprijed i mislim da će se jako mučiti", analizira nam Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željko Sopić je protiv Hajduka pokazao da zna i može promijeniti taktiku za vrijeme utakmice i tako preokrenuti rezultat u svoju korist, no i dalje se nitko ne libi spominjati Rijeku kao kandidata za naslov osim samog Sopića.

"Vrlo je teško u ovakvom omjeru snaga Dinama i Hajduka spominjati Rijeku kao potencijalnog kandidata za naslov, pogotovo radi reputacije i svega. Međutim, Rijeka 'plovi' fenomenalno, ima tu jednu mladost, dinamičnost i samopouzdanje, pogotovo nakon ove dvije utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, svi očekuju da će ta mladost u jednom trenutku prevladati na 'drugu stranu' što ne umanjuje šanse Rijeke da se uplete u borbu za naslov. Ja sam u svojim nekim izjavama rekao da Rijeka ima šanse za naslov, ali usprkos pobjedi u derbiju, i dalje dajem više šanse Hajduku i Dinamu", u dahu će Pamić koji se potom dodatno osvrnuo na Rijeku:

"Sopić je povukao poteze na osnovu onoga što se događalo na utakmici, a Hajduk nije mogao povući niti jedan potez. Sopić je ulaskom nekih igrača ubrzao igru i stavio ih pod dodatni pritisak dok Hajduk s izmjenama koje je napravio nije ništa dobio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što je mene iznenadilo je igra Hajduka u zadnjih nekoliko minuta, samo su nabijali. To je za mene, za momčad koja želi biti prvak nenormalno i tu se zaista ne vidi dimenzija, tu gol jedino može slučajno 'pasti'.

Rijeka s druge strane ima dobru situaciju, ali je predugo do kraja da bi mogli prognozirati, ovo je najnepredvidljivije prvenstvo. No, usporedimo li zadnjih 10-15 godina s ovom sezonom i borbom za naslov prvaka, ne znaš tko je lošiji", oštro će naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je do kraja još 16 kola, preostao je svega jedan derbi Dinama i Hajduka te derbi Rijeke i Hajduka, ali i dva okršaja Rijeke i Dinama. Čini se kako bi prvenstvo mogle odlučiti 'male utakmice'.

"Tako je bilo uvijek, tako će i biti, no ta četiri derbija će puno utjecati na rezultat na kraju prvenstva. Ne vjerujem da će netko napraviti veliku bodovnu razliku, nitko nema takvu kvalitetu, nitko ne igra toliko dobro i svi se muče stoga će upravo te utakmice odlučivati", ističe Pamić i dodaje da nitko ne spominje još jedan klub koji bi mogao uzrokovati probleme:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nitko ne spominje Osijek'

"Nitko ne spominje Osijek, a oni bi mogli puno utjecati na to tko će biti prvak. Što se tiče ostalih, Istra ima nešto, odnosno bolji su nego što su bili, ali ne vidim druge klubove koji bi mogli na nešto utjecati. Okej, Lokomotiva je dobila Dinamo, ali ne vidim da će to često biti tako slučaj", jasno će naš sugovornik.

Idući derbi je upravo između Osijeka i Hajduka, no Splićani idu na gostovanje bez nekoliko važnih igrača. Niko Sigur i Emir Sahiti dobili su treći žuti karton, a Marko Livaja ozlijedio je gležanj te ga neće biti nekoliko tjedana. Drugi vezani poraz u derbijima mogao bi narušiti euforiju koja vlada Splitom gotovo cijelu sezonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam već jednom rekao prije par dana da je najveća snaga Hajduka Mislav Karoglan, a to nije dobro za Hajduk. On unosi mirnoću, jedan stav koji je prijeko potreban i bježi od euforije što je jako bitno za Hajduk.

Vidjet ćemo kako će izgledati bez tih stožernih igrača, no ono što je zabrinjavajuće je da su oni dobili vrlo jeftino te žute kartone, a znamo koliko dva vezana poraza u Splitu mogu utjecati na atmosferu. Ondje se vrlo brzo dođe od euforije do tragedije", nastavlja Pamić i ističe važnost derbija u Osijeku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je najvažnija utakmica sezone za Hajduk. Uz ovo što su prezentirali, uz sporu igru i neinovativnost, bilo bi pogubno za Hajduk da izgubi još jednu utakmicu".

Za kraj smo iskusnog HNL 'lisca' pitali da nam prognozira prvaka s onime što su klubovi do sada prezentirali, na početku proljetnog dijela prvenstva i druge polusezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dinamo po kadru ima malo slabiju zadnju liniju i tu je malo upitan, no što se tiče individualne kvalitete, koja je često prevaga, tu je neupitan. Dinamo ima energičniju i bržu momčad od Hajduka, a tu je i širina klupe.

Pretvori li se ovaj minus u kojem je Dinamo bio u plus, vrlo brzo se sve može promijeniti i Hajduk može upasti u probleme. Da Perišić može odmah igrati bila bi to drugačija situacija, no na Perišića se ne može računati do travnja, a treba izdržati do tada", zaključio je Pamić.