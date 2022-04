Nogometaši Real Madrida u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka u srijedu su pobijedili na gostovanju u Londonu Chelsea s uvjerljivih 3:1 i napravili veliki korak prema plasmanu u polufinale.

Junak susreta bio je trostruki strijelac Karim Benzema, a sjajnu utakmicu odigrao je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je bio jedan od najboljih igrača Kraljevskog kluba.

Za komentar velike i neočekivano uvjerljive pobjede Reala nazvali smo poznatog hrvatskog napadača i reprezentativca, a sada trenera, Igora Pamića.

"Sve su prognoze prije utakmice bile da Real ima previše starih, istrošenih, nogometaša za igru na tom nivou. Međutim, ja mislim da je Realov trener Ancelotti među trojicom najboljih trenera na svijetu i vidjela se priprema taktike, prilagodba na Chelsea... Znao je da je Chelsea brža momčad, ali isto tako je znao da Real ima Benzemu i momčad koja može svakoga pobijediti. Real je pokazao zrelost i pokazao je kako se te utakmice pobjeđuju", rekao je Pamić na početku pa se osvrnuo na nastup našeg Luke Modrića:

"Znate, mi u nogometu moramo svaki dan pričati i vi novinari morate svaki dan pisati. Ali, mi ne možemo da nakon ovakve utakmice, a vjerujte bit će to još jako dugo, ne pohvalimo čovjeka koji igra tako impresivno na ovoj razini u svojim godinama. Postoji razlog za to, on se vjerojatno žrtvovao cijeli život za tako nešto. Igra u sjajnoj ekipi i netko je morao predosjetiti da će on biti tako dobar na toj razini. Svi su zaslužni za to. Impresivno je kako taj čovjek igra s lakoćom."

'Benzema je oduvijek sjajan'

Pamić je igrao na poziciji napadača, bio je strijelac jubilarnog 100. gola u povijesti hrvatske reprezentacije te jako dobro poznaje izazove s kojima se nogometaši na toj poziciji moraju nositi. Na pitanje o nastupu trostrukog strijelca Karima Benzeme odao mu je veliko priznanje.

"Mi pričamo o Benzemi zadnjih godinu dana iz samo jednog razloga - zato što je on bio u Realu dok je tamo bio Cristiano Ronaldo. A Benzema je cijelo vrijeme dobar igrač. To je jedan od najboljih poteza Reala u povijesti, da s odlaskom Ronalda nije išao tražiti neka ekstrarješenja i ostavio je Benzemu. Ovo što on radi, ja sam uvjeren da bi radio i prije jer je on top igrač i moderan napadač", izjavio je pa dodatno pojasnio:

"Benzema enormno puno trči za napadača, fantastično sudjeluje u igri što je jako bitno za igru u Realu koji većinu utakmica dominira. On se sjajno kreće i završnica mu je fantastična. To je vjerojatno došlo s iskustvom, bez obzira na to što je uvijek bio sjajan igrač, iskustvo je donijelo da njegov postotak realizacije bude bolji. Isto tako, on godinama drži ustaljenost u formi i pun je samopouzdanja tako da to sve skupa čini tu cjelinu koja Real čini odličnim."

Pun pogodak Reala

Na kraju razgovora Pamić je priznao kako nije očekivao da će Real imati tako dobre rezultate ove sezone.

"Da mi je prije prvenstva netko rekao da će s ovom momčadi imati takvu prednost u prvenstvu i da će dogurati do ove faze u Ligi prvaka, ja sigurno Real tu ne bih stavio. Ali, evo, to znači da su oni pogodili s trenerom i svime što nogomet čini dobrim za rezultat."