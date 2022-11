Dinamo se hrabro i časno oprostio od ovosezonske Lige prvaka. Današnji poraz od 2-1 na Stamford Bridgeu, protiv moćnog suparnika kojeg je pobijedio 1-0 na otvaranju grupne faze natjecanja u skupini E, ne dočarava dovoljno hrabar pristup i ambiciju našeg predstavnika.

Prvak Hrvatske oprostio se od Europe baš na pravi način. Na kraju balade i 4 osvojena boda u grupi, ali ono što nekako najviše veseli je ta konkurentnost. Zagrebački plavi mogu igrati sa svakim. Kad se podvuče crta, nastup u Ligi prvaka za Dinamo je bio uspješan, ali je li se moglo više?

'Dinamo je bio konkurentan'

"U svakom slučaju Dinamo je bio konkurentan i to je ono što veseli. Međutim, ovog puta igrao je hrabrije, bahatije, kuražnije, pa malo možda žalimo što takav jedan pristup u igri nisu imali protiv Red Bull Salzburga u obje utakmice, jer tu je bila naša šansa. To se sad i vidi. Pogotovo u Salzburgu. Jer pazite, malo nas je sve omamila ona pobjeda na startu protiv Chelseaja, a možda je i Ante Čačić se vodio malo i tom utakmicom nekad tijekom ove grupne faze. Nije mu za zamjeriti. Kad se podvuče crta, Dinamo je nastup u Ligi prvaka odradio uspješno", kazao nam je poznati hrvatski trener Igor Pamić odmah nakon susreta i nastavio:

'Ovo je uspjeh'

"Pazite, bez obzira na koji klub, da se radi o Dinamu ili nekom drugom a da je iz Hrvatske, nastup u Ligi prvaka je veliki uspjeh za hrvatski nogomet, a kamoli ne jedna konkurentnost k tome. Ona pobjeda protiv Chelseaja na početku je velika", objašnjava nam Igor Pamić.

Dinamo je mogao biti treći na ljestvici i nastaviti s igranjem u Europskoj ligi jedino uz pobjedu kod Chelseaja te pobjedu Milana protiv RB Salzburga. Ovaj potonji uvjet se dogodio, Milan je doma pobijedio austrijskog prvaka 4-0, ali Dinamo nije kreirao čudo na kišnom Stamford Bridgeu te se oprostio od Europe.

"Nećemo sad u ovom trenutku kad su dinamovci zaslužili pljesak, ne samo večeras za izvedbu nego i za sve pruženo, govoriti o nekim negativnostima, eventualnim pogreškama i biti generali poslije bitke je li moglo bolje, što je trebalo ovako-onako... Dinamo je a najbolji mogući način prezentirao hrvatski nogomet u Europi, a Chelsea je na Stamford Bridgeu iznenadio agresijom, bahatošću i visokim presingom. No ipak, kvalitetne momčadi i iz takvih situacija pronađu izlaz".

'Od Brune su uvijek puno očekuje, sad je opet tu unutra'

Bruno Petković zabio je najvažniji i najjači gol u posljednjih godinu dana sigurno. Dobro je to uoči početka SP-a.

"Dobro je to za sve, i za Dinamo i za izbornika Zlatka Dalića, za Hrvatsku uoči SP-a. Svi se nadamo će Bruno biti pravi i zabijati, jer od njega se uvijek puno očekuje. Bilo je puno kritika na njegov račun, jer se uvijek očekuje da bude na razini, vrhunskoj, a on to nije bio. No, sad je tu, ovaj gol to i potvrđuje i to je jako dobro".