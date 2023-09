Danas počinje grupna faza Lige prvaka. Osam utakmica je na rasporedu večeras i sutra, a aktualni prvak Europe Manchester City obranu naslova započinje protiv beogradske Crvene Zvezde. Gvardiol i društvo veliki su favoriti protiv srpskog prvaka, ali momčad s Marakane ne misli na Etihadu izvjesiti bijelu zastavu...

'Voljni moment je jako važan'

Dragiša Binić, jedan od junaka Zvezdinog osvajanja Lige prvaka 1991. godine, u razgovoru za srpsko izdanje Sport Kluba dao je zanimljivu izjavu u najavi utakmice, te naveo svoje viđenje onog što će Crvena Zvezda morati imati, raditi i izgraditi protiv moćnog Cityja na travnjaku, ako misli kreirati prvoklasnu senzaciju. Prema njemu, recept Zvezde za pobjedu, odnosno uspjeh protiv Građana s kojima bi i remi bio pozitivan i uspješan rezultat za Beograđane, leži u igri hrvatske nogometne reprezentacije. Vatreni su, tako, primjer kako se igra protiv nominalno jačih reprezentacija, odnosno koliko su srce, upornost i vjera u pobjedu bitni protiv favorita, ali i kvaliteta...

"Voljni moment je veoma važan. Htijenje, želja, maksimum pojedinaca od prve do zadnje minute… padaju i jači, objektivno znatno kvalitetniji i neusporedivo skuplji sastavi. Nekako je Crvena Zvezda tanka u defanzivi, a bacati drvlje i kamenje samo na momke koji su formacijski postavljeni na mjesta u obrani, ne bi, zaista, bilo fer. Nije sve do njih, što je s napadačima, valjda obrana počinje od napada. Još nešto, ne manje važno, čak potenciram kao najvažnije, odnosi se na sredinu terena. Gdje da nađem bolji model, nego u susjedstvu, Hrvati su cijelom svijetu demonstrirali koliko je veza kapitalna. Veznjaci su u napadu, veznjaci su u obrani, svuda su. Idemo vidjeti kako će se Zvezdini veznjaci snaći pred 55.000 navijača Cityja. O njima će puno toga ovisiti", naveo je Dragiša Binić.

Okrenuli smo broj našeg stalnog sukomentatora, bivšeg reprezentativca Hrvatske Igora Pamića, kako bi nam prokomentirao navedeno....

'Lijepo je čuti i vidjeti da su Vatreni primjer'

"Lijepo je čuti i vidjeti da je hrvatska nogometna reprezentacija primjer drugima kako se treba igrati, tj kad se drugi uspoređuju s nama ili kad drugi gledaju kako dobro igra Hrvatska. Takvo što godi ako si Hrvat. Dragiša Binić ima dobro mišljenje, Hrvati su svjetli primjer uspješnosti, ali jedna stvar u njegovoj izjavi je ključna i opasna. Sad ću vam objasniti o čemu se tu zapravo radi... Dakle, Hrvati su cijelom svijetu demonstrirali koliko je veza kapitalna, to je istina, ali naša nogometna reprezentacija ima vezne igrače koje Crvena Zvezda nema i koji mogu tako vrhunski odigrati. Ne samo Zvezda, niti puno klubova, tj reprezentacija na svijetu nemaju takav vezni red kao što ima Hrvatska. Lijepo što su Vatreni primjer, ali može ti Hrvatska biti primjer, odnosno igra naših momaka, jedino ako imaš jednako tako klasna tri vezna igrača - Modrića, Kovačića i Brozovića. Izvadi ova tri vezna i Hrvatska neće biti više primjer za igru svog veznog reda. Jedino je bitno posjeduješ li kvalitetu ili ne - za neke želje, preslikavanja igre i nastupa jačih nogometnih selekcija od svoje", objašnjava nam Igor Pamić i nastavlja:

"Uz kvalitetu, naravno da moraš imati određeni sustav, određeno sve, kao i izgrađen karakter... Baza jesu vezni igrači, ali u Ligi prvaka je potrebno malo više od vezne linije, kao i za velika natjecanja SP i Euro. Čitava momčad mora biti na najvišem mogućem nivou i iznad toga, da bi neki rezultat momčad napravila protiv favorita, u ovom slučaju Crvena Zvezda protiv Cityja na Etihadu. Ne poznajem ekipu Zvezde, ali čisto sumnjam da mogu odigrati na nivou na kojem to radi Hrvatska, unatoč dosta igrača koje su doveli. Crvena Zvezda je otvorila sezonu jako slabo, imaju najslabiji start u posljednjim godinama. Velika očekivanja i ugledavanje na Hrvate koji imaju jedan od najboljih veznih redova na svijetu mogli bi Crvenu Zvezdu satrati, slomiti... Kad nemaš iskustvo i takvu koncentraciju kvalitete kakvu ima naša nogometna izabrana vrsta, a suparnik ti je europski nogometni gigant, onda moraš biti oprezan i ponizan. Neće biti dovoljan samo karakter i preslika nastupa i igre Hrvatske protiv Cityja, kao i dobar nastup veznjaka Zvezde, vjerujte mi...."

Kakav Citya očekujete i koliko visoka očekivanja od zvezdaša mogu biti vlastiti pucanj u nogu?

"Očekujem dominantni City. Crvena Zvezda će imati neke periode u utakmici u kojoj će moći pokazati što znaju, međutim priđe li Manchester City ovom dvoboju na maksimumu, u full gasu, Crvena Zvezda neće moći biti kompetativna niti u ritmu, niti će na bilo koji način parirati Građanima. Srpski prvak treba čvrsto stajati s dvije noge na zemlju, isto kao i svi navijači Crvene Zvezde. Kažem, želje su jedno, a stvarnost je drugačija. Crvena Zvezda ima jedan tip veznjaka, dok mi imamo drugi, bolje i zvjezdanije nego Zvezda. Jedno je igrati za klub, a drugo za svoju zemlju. U reprezentaciju se biraju najbolji od najboljih te zemlje, a u klub se dovode akvizicije koje su u datom trenutku najbolje i najdostupnije. Crvena Zvezda u ovom transfer prozoru možda nije dovela ono što je prvo htjela, najbolje što je mogla, nego najdostupnije, odnosno igrače koje mogu pokriti budžetom. Imaju viziju i filozofiju, Zvezda dobro radi u zadnje vrijeme, treba im to priznati. Crvena Zvezda je napravila veliki iskorak u posljednje tri godine, ali govorimo ipak o nivou Man Cityja, odnosno Hrvatske."

Što se treba dogoditi, kakva se nebesa trebaju otvoriti i koliko se toga mora poklopiti da Crvena Zvezda kreira takvu jednu senzaciju?

"City mora biti na puno lošijem nivou da bi Crvena Zvezda imala šansu. Nisu samo tu tehnika i brzina u pitanju, nego i iskustvo. City svakog tjedna igra jednu jaku utakmicu, dok Zvezda igra protiv Bačke Topole, Radničkog iz Kragujevca i takvih klubova, da ne podcjenjujem nikog. To ipak nije nivo Premier lige. No, očekujem da će protiv Zvezde pristupiti s jednim posebnim elanom i adrenalinom, samo nisam baš siguran hoće li samo sa voljnim momentom uspjeti iskompenzirati sve nedostatke koje imaju u odnosu na City. Lijepo je gledati kako igra Hrvatska, ali moraš imati igrače i kvalitetu za takvu igru, nastup i uspjehe. U našoj reprezentaciji igraju pojedinci koji nose dresove giganata europskog nogometa, a Zvezda takve igrače ipak nema. Crvena Zvezda jedino što može kao Hrvatska je imati pristup i želju. E sad, hoće li im to upaliti, da li će u takvim jednim okolnostima igrači beogradskog sastava ići iznad svojih mogućnosti, a moraš odigrati vrhunski ako misliš dobiti jedan City. Zvezdaši će trebati biti na maksimumu, a kolika je razlika meksimuma između Zvezde i Cityja, odnosno kolika je velika ta razlika, to je bitno. Pristupom se treba isprovocirati i sreća, jer sreća prati hrabre. Hrvatska protiv velikih reprezentacija, a vidjeli smo i malih sad u rujnu, od početka do kraja ima pristup pobjednika. Hrvati imaju pobjednički mentalitet."

Tko je u ovom trenutku bolji, prvak Hrvatske Dinamo ili Srbije Crvena Zvezda?

"Po onom što u posljednje vrijeme pratim i vidim glede Crvene Zvezde, prema njihovom kadru, kvaliteti i nastupima, ne bih se kladio da je naš Dinamo baš toliko u prednosti, da je bolji. Naravno da za mene kao navijača Dinama i bivšeg nogometaša kluba Dinamo je još uvijek bolji, ali realno, pogotovo bez Livakovića, Ivanušeca i Šutala koji su otišli, čekamo da se momčad Dinama naštima, uigra, čekamo vidjeti kako će Dinamo izgledati protiv jačih ekipa, pa ćemo moći bolje i konkretnije donositi usporedbe poput ove", zaključio je Igor Pamić.

