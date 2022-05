Aktualni hrvatski prvak, zagrebački Dinamo, u derbiju posljednjeg kola HNL-a pobijedio je Osijek (3:0) i izbacio ga iz utrke za titulu te tako u zadnja dva kola prvenstva ulazi s četiri boda više od prvog pratitelja, drugoplasiranog Hajduka.

Ovog vikenda, u sljedećem kolu, Modri mogu i matematički osigurati titulu pobjedom na gostovanju u Šibeniku pa tako utakmica s Hajdukom, koja je na rasporedu u zadnjem kolu, neće imati nikakav značaj u borbi za prvo mjesto.

Za komentar na rasplet ove sezone nazvali smo proslavljenog hrvatskog nogometaša, a sada trenera trećeligaša Karlovca, Igora Pamića.

"Ako gledamo samo kvalitetu, Dinamo neće kiksati protiv Šibenika jer mu leži sve u ovoj utakmici. Bilo bi im preriskantno da uđu u zadnje kolo s Hajdukom u Maksimiru u borbu za naslov prvaka. Dinamo protiv Šibenika sigurno neće biti opušten, a kada su na stopostotnoj razini i s ovako iskusnim trenerom, mislim da će riješiti prvenstvo. A Šibenik, koliko god bio opušten, po kvaliteti ne može odgovoriti zahtjevima u ovoj utakmici, ali baš nikako. To je moje mišljenje, bez obzira na to što nogomet piše čudne stranice, ali ovoga puta Dinamo neće ispustiti šansu", istaknuo je Pamić na početku razgovora.

Komentar na Mamićevu izjavu

Potom je naš sugovornik prokomentirao izjavu bivšeg trenera Dinama Zorana Mamića, koji je u četvrtak u intervjuu za RTL rekao:

"Prvenstvo je zanimljivo, ali nije najkvalitetnije. Dinamo je popustio, Hajduk se popravio, ali im je Dinamo dao priliku da nešto više naprave."

Pamić se s time slaže, ali samo djelomično.

"Ok, ja se tu mogu djelomično složiti sa Zoranom, ali moramo prihvatiti činjenicu da je Dinamo bio cijelo vrijeme u Europi, a drugi klubovi nisu. Dinamo se našao u situaciji da se bori s drugim klubovima koji su ravnopravno bili u utrci za prvaka. I Hajduk, i Osijek, i Rijeka do prije par kola i onda je sigurno puno teže u takvim uvjetima funkcionirati. Smatram da Dinamo nije igrao dobro, osim pod Krznarom kada je igrao najbolji nogomet, pod Kopićem realno nije bilo ni igre ni rezultata. No, nije bilo ni toliko loše jer ako sada pogledamo tablicu Dinamo je četiri boda u prednosti u ligi koja je bila puno zahtjevnija i drugačija nego što je bilo prošlih godina", smatra Pamić.

'To je najveći problem Hajduka'

Potom se Pamić osvrnuo na Hajduk, koji je ove sezone bliže tituli nego u prethodnim sezonama.

"Hajduku i Dambrauskasu je možda trebalo malo više vremena, Kalinića su doveli u zadnji čas. A nije baš lagano uigrati takvog igrača, bez obzira na to što je on pravi igrač, u jedan sustav gdje ekipa mora cijelo vrijeme imati balans i gdje nije lagano pobjeđivati u kontinuitetu i ligi kakva je trenutno u Hrvatskoj. Tako da mislim da je to najveći problem Hajduka, a opet Hajduk je napravio iskorak, ali teško je očekivati da će baš prve godine nakon tolikih ulaganja osvojiti naslov prvaka. No, imaju dobru bazu za sljedeću godinu, u svakom slučaju", izjavio je Pamić pa se na kraju osvrnuo na to što je Mamić izjavio da je prvenstvo ove sezone "zanimljivo, ali nije najkvalitetnije".

"Mi govorimo o Hrvatskoj nogometnoj ligi, znači o deset klubova, ne možemo pričati samo o Dinamu i Hajduku. Jedini minus ove sezone u HNL-u je bio Hrvatski dragovoljac koji nažalost na počeku nije uspio napraviti momčad koja je konkurentna i tu nije bilo zanimljivosti. Dragovoljac je ispao praktički već nakon pet kola i tu je po meni problem te lige, ali svaka im čast što su se pojačali na polusezoni i otkinuli neke bodove klubovima koji na to sigurno nisu računali. Samo bih se složio da liga možda nije najkvalitetnija, ali bila je najzanimljivija do sada i samo to uzbuđenje nosi određenu kvalitetu, tako da se neću 100 posto složiti", zaključio je.