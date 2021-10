Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ubilježila je u srijedu i četvrtu uzastopnu pobjedu u skupini A kvalifikacija za EURO svladavši u Bakuu Azerbajdžan s 5-1 (4-0), a prvo ime u redovima mladih Vatrenih bio je Roko Šimić, sin legendarnog hrvatskog reprezentativca Darija Šimića.

Mladi Šimić zabio je hat-trick u prvom poluvremenu (9, 13, 44-pen), čime je stigao do brojke do pet postignutih golova u posljednje dvije utakmice za mladu reprezentaciju.

Nakon sjajnih partija u dresu mladih Vatrenih, počelo se postavljati pitanje treba li izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić dati priliku Šimiću u A reprezentaciji. O toj temi porazgovarali smo s bivšim napadačem hrvatske reprezentacije, a sada trenerom, Igorom Pamićem.

Igor Pamić

"Ne bih puno pričao o tome jer je to ipak Dalićev izbor. Izbornik tu u svakom slučaju preuzima određeni rizik, a ja osobno smatram da svaki igrač koji je u mladoj reprezentaciji u određenom trenutku ima kvalitetu i za A reprezentaciju. Sad, je li ovo baš taj trenutak, to odlučuje izbornik", rekao je Pamić na početku i nastavio:

"On je dobar igrač. Kad-tad, a to je ubrzo, što kritičari govore, morat će doći do smjene generacija. Mislim da to može samo dobro ispasti, da osjeti atmosferu, i kad bude na nivou da ga se baci u vatru. Sigurno je dobro ako ga pozove, dečko je pokazao i dokazao da se na njega može računati."

Roko Šimić

U posljednjoj utakmici, protiv Slovačke u Osijeku, Dalić je u završnici utakmice u igru poslao dosadašnjeg U21 reprezentativca Luku Sučića koji je manje od godinu dana stariji od Šimića i time pokazao da želi davati prilike talentiranim mladićima.

"Već smo na popisu nakon Europskog prvenstva vidjeli da Dalić u glavi ima te neke promjene. Držim to jako hrabrim. Ponavljam, u ovakvoj situaciji, kada se borimo za prvo mjesto, staviti mladog igrača može biti samo dobro. Ne može biti nikako loše, pogotovo što se tiče bliže budućnosti. Ne znači ako je netko u određenom trenutku u ekstra formi kadar za A reprezentaciju. Međutim, sigurno da bi nam takav tip igrača dobro došao jer individualna raznovrsnost daje više taktičkih mogućnosti treneru", zaključio je Pamić.

Na meti Reala?

Šimić je potpisao ove nedjelje novi ugovor s Red Bull Salzburgom do ljeta 2025. i to samo četiri mjeseca nakon što je došao u rekordnom transferu iz Lokomotive.

Salzburg ga je odmah poslao na posudbu kod drugoligaša Lieferinga. Tamo je u devet utakmica postigao šest golova, a u Ligi prvaka mladih u dva nastupa za RB Salzburg postigao je dva gola. Zbog sve bolje forme došao je i pod povećalo španjolskog tabloida OK Diarija, koji tvrdi, vjerovali ili ne, da Šimića prati ni više ni manje nego Real Madrid.

Ništa od transfera

Austrijski mediji tvrde kako RB Salzburg za Roka ima drugačije planove sljedeće sezone i kako će on sigurno ostati u klubu.

Salzburgov napadački dvojac Karim Adeyemi i Benjamim Šeško vjerojatno će napustiti klub u nadolazećim prijelaznim rokovima, a ideja je da jednog od njih dvojice u vrhu napada naslijedi upravo Šimić. Mladi Vatreni bi već dogodine mogao biti starter u RB Salzburgu.