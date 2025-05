Još nas samo dva kola dijele do kraja sezone 1. Hrvatske nogometne lige i borba za naslov je vrlo neizvjesna. Na vrhu tablice je Rijeka s 62 boda, bodom više od drugog Dinama, a treći je Hajduk s 57 bodova.

Nadolatzećeg vikenda na rasporedu je pretposljednje kolo u kojemu nas očekuje veliki derbi Hajduka i rijeke na Poljudu koji će gotovo sigurno odlučiti prvaka, a za komentar sezone i napete borbe za titulu razgovarali smo s legendarnim hrvatskim nogometašem i strijelcem 100. gola u povijesti hrvatske reprezentacije , a sada trenerom Karlovca Igorom Pamićem.

"Definitivno je specifična sezona u odnosu na sve ostale do sada. Međutim, za to je krivac Dinamo. Mislim krivac pod navodnicima jer je Dinamo kiksao puno više nego inače. Međutim, isto tako ne možemo zanemariti rezultatski dobru sezonu i Hajduka i Rijeke, pogotovo Hajduka do prije pet kola. A Rijeke još uvijek. Rijeka je po meni napravila maksimum. Hajduk je posrnuo u najgorem momentu, nevjerojatno da su u najvažnijem dijelu sezone polučili tako katastrofalan rezultat. Valjda tako to u Hajduku mora biti", rekao je Pamić na početku i dodao:

"Cjelokupno prvenstvo je po meni po meni veoma interesantno. Bilo je dosta interesantno i gore i dolje i još uvijek je interesantno. Tako da je sezona do sada opravdala sva očekivanja".

Potom se osvrnuo na sljedeće kolo, Jadramski derbi na Poljudu i okršaj Hajduka i Rijeke koji je najvažnija utakmica sezone koja će odlučiti prvaka.

"Razmišljamo svi vjerojatno na isti način da će Dinamo pobijediti jer su se najbolje digli. Rijeka ima dvije zahtjevne utakmice, jedna je u Splitu protiv Hajduka, a druga je protiv Belupa u finalu Kupa doma. Jadranski derbi nosi nosi puno toga, pogotovo jer Rijeka može tom pobjedom doći na korak do naslova. Međutim, Hajduk je preveliki klub da bi se moglo kalkulirati o bilo čemu. Isto tako, Rijeka ima puno bolju tradiciju, puno uspješniji su od Hajduka. Međutim, Hajduk je u takvoj poziciji da si ne smije dozvoliti još jednu blamažu. Uz to, Rijeka će biti opterećena Kupom, tako da smatram da Hajduk neće izgubiti tu utakmicu", jasan je Pamić.

'Nikad nisu bili bliže'

Za kraj se naš sugovornik osvrnuo na Hajduk koji je tijekom cijele sezone stajao vrlo dobro i po mnogima bio glavni kandidat za osvajanje naslova, a onda se u završnici raspao, izgubio debri od dinama pred vlastitim navijačima, a od 29. do 33. kola osvojio samo dva boda.

"Hajduk nikad nije bio bliže. Realno Hajduk, stalno sam govorio da ima hendikepa u momčadi. Po meni je to slabo izbalansirana momčad, dosta spora momčad. Hajduk nije napravio ključnu stvar, nisu se na zimu pojačali, a Hajduku jednostavno fali igrača jedan na jedan. Fali mu gore još te statistike. U vrhu napada ostali su na Livaji. Definitivno taj gubitnički mentalitet koji je koji je prisutan i već je frustrirajući za Hajduk se prenio u najgorem mogućem trenutku i ove sezone", rekao je pa identificirao glavnog krivca:

"Što se tiče tog zadnjeg dijela prvenstva, ja sam dosta u svojim komentarima branio Gattusa. Na kraju krajeva, rezultat ga je pokrivao. Međutim, sada mogu ovako slobodno reći - sad nakon zadnjih pet-šest kola Hajduku je najveći problem bio Gattuso. Očigledno se i on izgubio u tom pritisku, nije znao smiriti momčad, nije znao stabilizirati momčad i nije znao naći način. Neću reći da je sada 10 igrača u polju ili 11 s golmanom, on nije imao četrnaest igrača koje će rotirati da nađe najbolji najbolji model da bi Hajduk osvajao bodove."

"Hajduk je mogao igrati mirno. Hajduku nije trebala nervoza jer je imao dobar rezultat i imao veliku prednost, pogotovo pred Dinamom. I on jednostavno nije znao to pretočiti u prednost nego pretoči u minus. Odgovorno tvrdim, po mom mišljenju je taj zadnji dio prvenstva Gattuso najveći minus Hajduka", zaključio je.

