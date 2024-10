Igor Pamić tvrdi kako je Zlatko Dalić najbolji izbornik svih vremena u nogometu i kako nikad ne treba sumnjati u njegove odluke. Za Igora izjava o tome kako Dalić i njegov stručni stožer gledaju igrače koji im trebaju i koji mogu, ali kako je podražaj Europa, a utakmice s Istrom, Varaždinom i Slaven Belupom nisu mjerilo, drži vodu, bez obzira ljutila li se njegova Istra ili ne.

"Ne podcjenjujem HNL, ali realnost je nešto drugo", izjavio je Zlatko Dalić.

Čuli smo se jutros s Divom iz Žminja, trenerom Karlovca, nekadašnjim Ćirinim reprezentativcem, jednim od najzahvalijih sugovornika kojeg novinar može imati.

U subotu Vatreni od 18.00 na Maksimiru igraju protiv Škotske. Škoti su trkačka momčad i baš nam ne leže...

"Ne leže oni nama rezultatski, iako nismo imali previše utakmica s njima, iskreno treba reći, ali sad će nam leći u subotu. Ne treba sumnjati u naše dečke, u dosta su dobroj formi. Imaju kontinuitet utakmica. Ono što smo vidjeli na utakmici protiv Poljske u Osijeku, vrlo su dinamični, rasploženi, tako da kao da gledaš U-19 vrstu. Nikad dosta uspjeha i trke, nadmetanja, uvijek ti dečki imaju žara i natjecateljskog poriva. Imamo igrače koji igraju u velikim klubovima, neki i u najboljim na svijetu, imaju gard, krasi ih i dobra atmosfera. Uvjeren sam da će Škotska pasti, bez obzira na taj jedan delikatan osjećaj da nam Škoti ne leže. Ovog puta o tome ne treba uopće razmišljati. Treba ih dočekati kako mi to znamo i jednostavno ih dobiti", rekao je Igor Pamić, popularni Paminjo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Veseli što je Mislav Oršić s reprezentacijom nakon dugo vremena, ali čudno je kako Dalić odjednom vjeruje Mislavu koji, ruku na srce, i nije u nekoj bajnoj formi, a nije mu u potpunosti vjerovao ni kad je bio u najboljoj formi.

"Ne znam, ovaj, da budem iskren, ta ideja mi nije jasna. Nisam vidio razlog zašto je Mislav Oršić pozvan, ali nećemo o tome sad razglabati, nego vjerovati izborniku kao i svakog puta. Dalić ima svoje razloge zašto ga zove i očito mu je potreban. Normalno da Mislav nije u nekoj bajnoj formi nakon toliko duge pauze. Bilo bi suludo da išta očekujemo. Znamo da Oršić uvijek može nešto napraviti, znamo kakav je Mislav igrač. On ima veliko srce, Mislav je igračina koja u tijesnim situacijama zna djelovati", govori Igor Pamić i nastavlja:

"Moramo biti objektivni i nadasve iskreni prema Daliću, Oršiću, prema reprezentaciji Hrvatske. Možemo u određenoj mjeri raspravljati nakon utakmice o potezima i detaljima što se tiče igre, izbornikovih poteza, jer to javnost traži i to je legitimno, međutim opet ponavljam - to ću ponoviti i ponovio sam stotinu puta. Tko smo mi da sudimo, po meni, najboljem izborniku svih vremena, ne u Hrvatskoj, nego i na svijetu. Čovjek je s Hrvatskom bio drugi i treći. Zašto sumnjati i propitkivati njegove odluke. Hrvatska nije najbolja na svijetu, ali je među najboljima, a tako smo mala zemlja. Pokazali smo to. Izbornik i dečki trebaju mir, da nas još puno puta učine sretnima".

Problem s desnim bekom je eskalirao. Na toj strani nemamo nikog, nekad smo imali Vrsaljka, Jedvaja, a sad nemamo ni Marka Pjacu da ga izbornik prešalta na desnog beka. Lijevi je samo Borna Sosa, ostali lijevi bočni igrači su veteran Ivan Perišić koji još nije u formi, povratnik Mislav Oršić, tu je i Marco Pašalić koji je desno krilo. Stvorili smo Luku, Mandžukića, Perišića, a ne možemo desnog beka. Pisali smo već o tome da, od kad se Šime oprostio od reprezentacije, nacionalna selekcija nema desnog beka, nego se krpa, prebacuju igrači koji ne igraju na toj strani. Krpe i zakrpe nisu dobre, trebalo bi se pronaći neko stalno riješenje, ali lako je sad palamuditi ovako na suho i pisati tribalo bi. Nije posao novinara da traži rješenja i igrače. Struka bi se trebala baciti na posao i početi davati šansu onima koje ima na raspolaganju. Pogotovo sad kad se slaže, stvara jedna nova reprezentacija u Ligi nacija. Inače, neće biti dobro.

"Oršić se, realno, jedino dobro snalazi na toj lijevoj krilnoj poziciji. I nismo mi stvorili Luku, takav se igrač rađa, a netko je samo prepoznao takav talenat koji kao da nije svijeta. Svatko ima svoj put, ali sve su to svjetske klase koje nitko ne stvara, koje samo usmjerava i vodi tijekom karijere. Samo se takvim majstorima pronađe pozicija i pusti da pokazuju sve zašto su oni rođeni. Zašto nemamo bočnih igrača, to je stvar trenera u klubovima. Sigurno se moglo nešto napraviti, ali zašto smo tanki na tim pozicijama, trebamo to pitati, ne izbornika, nego treba pitati trenere u klubovima. To je pitanje za njih. Nije da nemamo bočne, ali nisu to takvi kvalitetni igrači koji jamče sigurnost na duže vrijeme. Što se tiče igrača poput Luke, takvog nogometaša se možeš stvoriti, takvog igrača daje dragi Bog. Ekstra dobre bočne igrače mogu se izmisliti i napraviti, ako ih se prepozna. Nažalost, mi to nemamo i tu se patimo već godinama. Ali, opet riješenja koja tražimo su solidna, dobra", objasnio je Div iz Žminja.

Foto: Profimedia

Reprezentacija je uvijek dobra, pa se to nekako sakrije. Rezultat je taj koji skriva tu našu manu i pokriva sve...

"Izbornik i kvaliteta momčadi skrivaju nedostatke reprezentacije Hrvatske, svaka reprezentacija ima mane, a mi znamo da smo trenutno tanki na obje strane, realno."

I za kraj, kako Paminjo gleda na Dalićevu izjavu i reakciju njegove Istre 1961.? Počeo je karijeru u Istri, vodio je u dva mandata kao trener, sveukupno 5 godina.

"Prihvaćam to da se Istri nije svidjelo, ali sve što je Dalić kazao je realnost. To je drugi nivo utakmica, drugačiji parametri. Ako želiš imati ekstra rezultat u reprezentaciji, onda se igrači trebaju prvo dokazati na višem nivou. Što da kažem, da je Luka bio nositelj igre reprezentacije dok je bio u HNL-u, a za sve je igračina i pol koji su u HNL-u. Izbornik je u pravu i ako su mu to parametri, dakle Europa, ima dobar jedan način promatranja situacije i biranja igrača za reprezentaciju".

