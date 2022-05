Proslavljeni bivši nogometaš i trener Hajduka u 5 mandata Zoran Vulić jučer nam je rekao kao je on za da hajdukovci u subotu u posljednjem 36. kolu HNL-a, u derbiju na Maksimiru (20.00), odaju počast i poštovanje dinamovcima za osvojeni naslov, na način da im se napravi špalir. No, pod jednim bitnim uvjetom i okolnostima...

Zoran Vulić: 'Ja sam za samo ako su dinamovci napravili hajdukovcima špalir, bez podcijenjivanja'

"Ako su dinamovci napravili špalir kad je Hajduk bio prvak, onda zašto ne bi i hajdukovci to isto napravili dinamovcima? Nikakvih problema meni nema što se toga tiče. Ako uvedemo to nekakvo pravilo, neki svojevrsni fair play, mislim da bi to bilo OK. Međutim, svatko svakom bi to trebao raditi onda, a ne samo Hajduk Dinamu ili nekakvo podcjenjivanje Hajduka, dizanje Dinama u nebesa ili obrnuto. Ja sam protiv takvih stvari. Znači, ako se to prije radilo, svaka čast onda, dapače", kazao nam je Zoran Vulić, o čemu više možete čitati - OVDJE.

Da, prilično je zeznuta tema, a i ne sjećamo se, iskreno, jesu li dinamovci napravili špalir kad je Hajduk posljednji put bio prvak. Bilo je to, da se netko ne naljuti, ali stvarno davno. Ovako na prvu, ne možemo se sjetiti da li su dinamovci radili špalire ikad hajdukovcima ili obratno.

Konotacije i shvaćanja sklizak su teren u hrvatskom nogometu

Jer, konotacije i shvaćanja, posebno u Hrvatskoj, mogle bi biti drugačije protumačene, neki bi čin mogli shvatiti kao, u ovom slučaju sad ponižavanje Hajduka u jednom trenutku kad Dinamo i grad Zagreb proslavlja novu titulu, petu uzastopnu, ukupno 23. Kad tome dodamo rivalstvo i mentalitet, onda dobijemo sklizak i zapaljiv teren. Iako, sama gesta je izraz sportske kulture i poštovanja, ali samo gesta, ne i službeno, pisano pravilo...

Bivši nogometaš, sad poznati trener Igor Pamić, kad smo ga upitali bi li hajdukovci trebali napraviti špalir prvaku Hrvatske na Maksimiru, na "neprijateljskom" terenu, ostao je malo i zatečen našim pitanjem. A čovjek je jedan od najboljih i najzahvalnijih sugovornika-komentatora kojeg novinar valjda može imati. U prijevodu, nema dlake na jeziku i nema tog pitanja valjda na koji ti Igor Pamić neće znati dati adekvatan odgovor. Znači, iznenadili smo ga, eureka...

"A joooj, pa gdje ste me sad to pitali? Pa sad, nepisano pravilo-pisano... Gledajte, to je ipak preveliki rivalitet i bez obzira, što god tko mislio, Hajduk je ipak klub tradicije, po meni gospodski klub. Znate, vrlo je upitno kako bi na sve to reagirala i okolina dolje itd. To je možda i veći problem nego samog kluba. Ja ne kažem da moraju, ali bi bilo jako lijepo. Tu bi pokazali veličinu i da su još više napredovali u posljednje vrijeme. Hajduk je strahovito napredovao i nakon mnogo godina postao opet klub konkurentan. Hajduk je sad klub s jasnim ciljem i putanjom plovidbe, kako i dolikuje Majstoru s mora. Pogotovo još jer postoji finale Kupa. Ja bih se oduševio kad bi to tako bilo, ali neću se ni iznenaditi ako neće biti", kazao nam je Igor Pamić.

Obavezno pravilo, da ili ne?

Bi li se trebalo uvesti obavezno pravilo da se prvaku Hrvatske u posljednjem kolu upriliči počast, da mu se "nakloni" špalirom?

"Mislim da se ne bi trebalo uvesti pravilo da je špalir obvezan način izražavanja poštovanja. Ne možete vi nikome narediti da radi nešto što ne želi, odnosno što ne osjeća, a ne nalaže neko pravilo kluba i tradicija, ili bilo što treće... To ne bi imalo smisla. Dakle, da ti nekome narediš neku stvar koja u nogometu nije bitna i za koju ne postoji pisano pravilo. Ma, možemo mi pričati i govoriti o fair playju, ali zar ne bi bolje bilo da, ako baš pričamo o nekom fair-playju ili priželjkujemo poboljšanje u toj nekakvoj sportskoj kulturi, da se taj fair-play vidi i poboljša između igrača na samom terenu, u trenutku igre? Neka, stoga, fair-play bude na terenu, a ovo prepustimo individualno. Jer, tu se isto vidi jedna veličina u određenom momentu. Evo, za mene bi Hajduk sad bio velik kad bi to napravio. Ali, opet ponavljam. Da li će sve svi slagati s tim ili ne, to je sad druga stvar. Ništa se neće dogoditi".

Da, svi govore i pozivaju se na kulturu i tradiciju u jačim nogometnim zemljama poput Španjolske i posebno Engleske, ali ni u Španjolskoj to nije pisano pravilo, nego više gesta. Atletico Madrid nije napravio špalir Realu sad nedavno, nego ih je počastio još golovima u njihovoj mreži. Tako su im upriličili špalir, na način da su ih dobili.

"Pa da, teško je takvo što očekivati u takvim trenucima, utakmicama i rivalstvu. Isti grad, veliki klubovi, konkurenti za naslov, oba kluba ima vojsku navijača, u određenom trenutku sad treba takvo što napraviti. No, ništa se nije promijenilo, ništa se s tim ne mijenja, nogomet se igra dalje. I to je to".

Škakljiva tema

Jeste li vi ikad kad ste bili igrač napravili špalir?

"Nisam, ipak sam ja starija generacija. Takvog nečeg tada još nije jako ni bilo, barem ne u tolikom obliku".

Da, vrlo je to škakljiva tema...

"Da, ali ponavljam, ja bi bio više za to da se fair-play poštuje na travnjaku. Tamo i u trenutku kad direktno igrači i treneri nastupaju, a mogu k tome kazati i na tribinama, da navijači budu fair-play u navijanju. Špalir je samo ukras, ovo su konkretne stvari. Ukras je u nogometu, znate, kad je sve pošteno, kad se igra dobar nogomet, kad su svi zadovoljni na kraju, a špalir nije tako bitan", zaključio je Igor Pamić.