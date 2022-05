Hoće li i bi li trebao Hajduk napraviti špalir novim/starim prvacima Hrvatske, nogometašima Dinama u posljednjem kolu na Maksimiru? To pitanje ili, bolje rečeno ta pitanja, pojavila su se u hrvatskom sportskom medijskom eteru, odnosno na društvenim mrežama, nakon sinoćnjeg osvajanja naslova prvaka Dinama pobjedom na Šubićevcu protiv Šibenika 2-0.

'Kod mene ne bi bilo problema, ali...'

Naime, u brojnim zemljama nogometna tradicija nalaže da protivnik pripremi tzv. špalir za prvaka u sljedećoj utakmici nakon što osigura titulu, iako, to nije nikakva obaveza. Okrenuli smo, stoga, broj proslavljenog hajdukovca, Zorana Vulića, kako bi nam odgovorio na pitanja...

"Ako su dinamovci napravili špalir kad je Hajduk bio prvak, onda zašto ne bi i hajdukovci to isto napravili dinamovcima? Nikakvih problema meni nema što se toga tiče. Ako uvedemo to nekakvo pravilo, neki svojevrsni fair play, mislim da bi to bilo OK. Međutim, svatko svakom bi to trebao raditi onda, a ne samo Hajduk Dinamu ili nekakvo podcjenjivanje Hajduka, dizanje Dinama u nebesa ili obrnuto. Ja sam protiv takvih stvari. Znači, ako se to prije radilo, svaka čast onda, dapače. Jer, drago bi mi bilo u tom slučaju da smo prešli neke granice dobrog ukusa i da smo postali normalniji. No, opet ponavljam. Samo ako je špalir uobičajeni, ako ga svatko radi, e onda kapa do poda za taj i takav potez", rekao nam je Zoran Vulić.

"Trebamo svi biti sportaši, a ne gledati tko je tko i tko je što. Ja sam protiv toga. Dakle, ako je takva praksa bila dosad, zašto ne, ali ako nije, zašto bi onda Hajduk trebao prirediti špalir Dinamu u Zagrebu?!"

'Neka špalir postane normalna pojava u Hrvatskoj, stalna'

Prošle sezone kada su Modri postali prvaci mogao se vidjeti špalir, a Dinamu ga je tada u 34. kolu priredila momčad Varaždina. No, primjerice, u Španjolskoj nedavno jedan Atletico Madrid to nije napravio Realu, iako je špalir u Španjolskoj uobičajen...

"Ma, to vam je tamo jedna druga kultura. Na nama je hoćemo li mi u Hrvatskoj doseći neke takve stvari, obrasce sportskog ponašanja. Ja sam za i da to postane normalno u Hrvatskoj, uobičajeno. Nemam ništa protiv".

'Odluka je na Hajduku'

Hoće li hajdukovci napraviti špalir dinamovcima u posljednjem kolu?

"Ne mogu odgovoriti na to pitanje, što bi bilo, kad bi bilo. Ja da sam u klubu na to bi vam pitanje dao odgovor. Ja ne bi imao problema napraviti špalir i na taj način odati počast prvaku. Apsolutno i zašto ne. E sad, hoće li ili neće, to je na klubu, to je odluka kluba u koji ja nemam pravo se miješati, niti ću se miješati. Da sam unutra, da sam kojim slučajem trener, rekao bi svoje mišljenje, apsolutno, ali ovako... Ne bih se htio miješati ovako sa strane. Ja kao sportaš to bi napravio, mislim da je takvo što normalno i da bi takvo što trebalo postati uobičajeno, stalno i normalno u Hrvatskoj. U moje vrijeme kad sam ja igrao nisu se radili špaliri. Mi to nismo imali, iako bi volio da jesmo. Ne bih imao nikakav problem za napraviti špalir bilo kome", zaključio je Zoran Vulić.