Igor Pamić, trener Karlovca, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, nekadašnji član Ćirine Hrvatske s EP-a 1996. u Engleskoj, jedan od najboljih komentatora u Hrvatskoj što se nogometa tiče, javio nam se jutros kako bi za Net.hr dao završni komentar uzbudljive i dramatične HNL sezone u kojoj je Dinamo uzeo dvostruku krunu, odnosno trostruku, uz osvojen Superkup na početku sezone.

Pamić je sugovornik kakvog novinar samo poželjeti može. Otvoren. Britak. Bez dlake na jeziku. Govori i ide ravno u glavu, ne zamata odgovore u celofan i ne daje politički korektne odgovore, nego kako je ili kako on smatra da je. To mu je odraz i njegovog karaktera, te trenerske filozofije. Takav je Igor, naposljetku, bio i kao igrač. Fighter. Takav je i sad kao trener. Uvijek je Pamić bio drugačiji od drugih.

Dinamo je kašljucao, pa ozdravio

Prokomentirao je popularni Div iz Žminja i situaciju koja je odjeknula u medijima i oko koje se diglo dosta prašine. Osim što je utakmica 29. kola Druge lige s Hrvatskim Dragovoljcem bila neugodna za Karlovac 1919 jer je 2-0 porazom izgubio sve izglede za plasman u kvalifikacije za viši rang, ostala je upamćena i zbog scene koja se dogodila nakon vodećeg pogotka domaćih, a u kojoj su sudjelovali Igor Pamić i mladi vratar Luka Šteko.

Ali, krenimo redom. Ono bitnije je ipak HNL. Dinamo je opet najbolji. Rijeka je druga, a Hajduk treći. Realno stanje na kraju nogometne balade u Hrvata.

"Prvenstvo je bilo nikad zanimljivije, bez obzira što se možda neki neće složiti samnom, ali nogomet je bio jako dobar, na visokoj razini. Nije bilo lako Dinamu, imali su puno turbulencija. Hajduk je u jednom trenutku imao veliku prednost, Rijeka je preuzela vodstvo i bila dugo prva, ali Dinamo je stigao do ciljne ravnine prvi", rekao je Igor Pamić i nastavio:

"Dinamo je kašljucao, ali opravdano. Imali su smjenu trenera, pa dok se Jakirović priviknuo. Uvijek je bila neka sumnja. Ok, rezultat je tome isto kumovao, ali ono što želim reći da se Dinamo našao u jednoj specifičnoj situaciji i okruženju i sve je Dinamo izgurao, uz pomoć navijača. Dinamo je rezultatski jako dobro odigrao, a pritom je pokazao i kvalitetu."

Navika pobjeđivanja

Igor Pamić priča kako je konkurencija bila jaka, ali kako je njega uvijek zanimalo najviše kako će Hajduk reagirati u tom naletu u kojem su na početku sezone i u prvom dijelu sezone do polovice bili, jad prvi put uđu u probleme.

"Isto to me zanimalo i s Rijekom. Pokazalo da se da su jedan-dva poraza uzdrmali oba kluba, a to se s Dinamom nije dogodilo. Dinamo ima naviku pobjeđivanja u važnim utakmicama, a Hajduk i Rijeka su svoje ključne utakmice protiv Dinama izgubili. Dinamo je imao jednu sreću ove sezone, uz kvalitetu, normalno, da je dobivao derbije. Tu je Dinamo bio fenomenalan i sve je važne utakmice dobio. I to je to. Dobivao je suparnike, one najveće ove sezone i u gostima. Tu su Plavi napravili ključnu stvar", govori poznati stručnjak.

Za Igora Pamića dileme nema kad je riječ o struci. Tvrdi Paminjo kako su Silvijo Čabraja i Sergej Jakirović najbolji treneri ove sezone u HNL-u, ali kako bi titulu najboljeg trenera HNL-a ipak dao u ruke Jakiroviću zbog rezultata, ne Čabraji koji je ove sezone skinuo skalpove i Dinamu i Rijeci, kao i Hajduku, te na kraju ponio hvalospjeve za izuzetno dobro obavljen posao s jednom mladom momčadi koja je bila pravi hit.

"Rezultat je ono što se na kraju gleda i jedino mjerilo u sportu, a ne tko je bio hit, a tko nije. Željko Sopić je na klupi Rijeke, po meni, napravio sjajan posao. Nije samo Sopić kriv za pad u samom finišu sezone i to što nisu osvojili ništa. Trener u klubu ne može utjecati baš na sve. Niti je on bio jedini zaslužan kad je Rijeka plovila dobro, nit' je sad zaslužan i najveći krivac kad je tako sve po Rijeku i Kvarner završilo."

Pamić dodaje:

"Rijeka je pod Sopićem igrala svoj najbolji nogomet i do nekoliko kola prije kraja bila u igri za naslov prvaka, dakle čitavo prvenstvo su bili unutra. Isto tako, ajmo uzeti u obzir i uvjete u kojima je radio Silvijo Čabraja i Sergej Jakirović. Čabraja je imao stabilnu sezonu, sigurnost od uprave, mladu momčad, odlično radi s mladim igračima, ali Jakirović je u jednoj sredini u kojoj se uvijek očekuju trofeji uspio izvući od igrača maksimum u neugodnoj situaciji. Dinamo je, nemojmo zaboraviti, da je dobro igrao Europu i kad se sve to zbroji i oduzme, Jakirović je napravio na kraju najbolji posao", govori Igor Pamić i nastavlja u jednom dahu:

"Ljudi, ajde budimo realni, tko je na početku sezone mogao prognozirati da će HNK Rijeka s jednom mladom i poletnom momčad tako dobro stajati u prvenstvu i da će se toliko dugo boriti za dvostruku krunu, a borila se Rijeka čitavu sezonu i igrali jako dobro. Sopić je, dakle, u TOP tri trenera ove sezone u HNL-u."

'Hajduk je pokazao slabost kakvu još nije imao'

Hajduk je najveći tragičar i dužnik svojim navijačima..."

"Nije samo jedan čovjek kriv za sve. Da je, onda bi samo promijenio tog jednog čovjeka i stvar bi bila riješena. Više je tu segmenata. Hajduk je kao klub ispao tragičar, ne samo Jakobušić, trener Karoglan i Nikoličius. Hajduk je, pazite sad ovo, bio nikad bolji u jednom dijelu sezone i onda je pao. Hajduk je pokazao jednu slabost kakvu još nije imao, pokazivao nikad."

Nastavio je secirati problematiku na Poljudu Igor Pamić:

"Dakle, iako su bili prvi, jurili ka titulu, dojurili dojesenske titule po prvi put nakon jako jako puno godina, ja sam još bio mlad i onda kad su imali sve - euforiju, momentum, rezultat, igru sad više-manje, ali više-manje su isto imali sve, a nakon toga su se raspali. To se velikom klubu ne smije i ne može dogoditi. Hajduk je napravio dvije greške za jedan sramotan završetak sezone s puno repova. Ostavka Jakobušića je jedan od tih velikih Hajdukovih grijeha, on je trebao ostati. Ostavke, otkazi se, generalno, nisu klubu trebale ni dogoditi, a istovremeno ne vidim da su nešto napravili na planu slaganja momčadi i riješavanje situacije za sljedeću sezonu. Upravo je tu Hajduk pokazao veliku slabost."

Razgovor smo završili sa situacijom iz utakmice 29. kola Druge lige Hrvatski Dragovoljac - Karlovac 1919.

Pojedini novinari koji su uživo pratili susret izvijestili su, a prenijeli su to i neki nacionalni mediji, da je Igor Pamić "poludio" na svog mladog vratara Luku Šteku nakon primljenog pogotka te ga najprije "počastio" salvom ružnih psovki, a nakon toga ga u 12. minuti odlučio zamijeniti iskusnim Markovićem i dodatno ga "ponizio" tako što mu je naredio da, prije odlaska u svlačionicu, skine dres. Tako nekako idu konstrukcije o ovom slučaju.

'Ja svoje igrače cijenim isto kao i oni mene, to se zna'

"Odmah da vam kažem - ne želim previše to komentirati. Ne želim uopće. Nema potrebe jer se ne želim vraćati u prošlost, gledam samo u budućnost. Jednostavno, na utakmici se u određenom trenutku, u određenim stresnim situacijama, svašta kaže. Jesam li pogriješio ili ne, to je sad sasvim nebitno. Ja svoje igrače cijenim isto kao i oni mene, to se zna na široko i na dugo. Bilo je i gorih situacija u mojoj karijeri, kao i karijeri drugih trenera. Nema ljutnje, zaboravit će se sve to za dva dana, događale su se i gore stvari u hrvatskom nogometu", govori Pamić i nastavlja:

"Nisam prvi ni zadnji, ali netko je dobro iskoristio situaciju. Ne bježim od tog da nisam opsovao, ali ne vidim ništa tragičnog u svemu tome. U nogometu su prisutni i adrenalin i uzbuđenja i takve stvari nisu lijepe, ali su prisutne. Najbitnije da moji igrači i svi koji me poznaju znaju da ja to nisam napravio namjerno. Što se tiče moje budućnosti u klubu, ne znam, nisam s nikim još razgovarao o situaciji. Mi smo u subotu ujutro imali trening. Opet ponavljam - ako netko ima za reći, ja ću reći svoju stranu priče. Ima i u Karlovcu ljudi koji me vole i koji me ne vole. Ima i onih koji bi htjeli da sam trener negdje drugdje, da je trener netko drugi, radije bi da su s drugim trenerom 15., a ne samnom prvi. To je u nogometu sasvim normalno."

'Neka ljudi sami procijene jesam li napravio dobar posao ili ne u Karlovcu'

Pamić je ponosan na sve što je dosad napravio u Karlovcu kao trener prve momčadi...

"Neka o tome sude ljudi, narod, neka mi sude navijači kluba, vrlo je lako sve iščitati. Prije samo tri godine što je malo vremena, Karlovac je krenuo u jedno slaganje momčadi. Nije to bilo tako jednostavno, bilo je jako teško i izazovno za sve. Klub je napravio velike stvari posljednjih godina, ali rezultatski su bili loši, gubili s domaćim kadrom u 11 susreta 10 ili 11 puta. S mojim dolaskom na mjesto trenera kluba momčad je bila 13 bodova iza prvog, ali stabilizirali smo se, počeli se rezultatski penjati i došli na jednu višu razinu, napravili iskorak u konačnici. To je stvarnost, a ljudi neka procijene jesam li radio dobar posao ili ne", zaključio je Igor Pamić.