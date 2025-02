Zanimljivo je bilo u 21. kolu SuperSport HNL-a. Hajduk je teškom mukom i lošom igrom pobijedio Varaždin 1-0 na Poljudu, dok je Rijeka doživjela i drugi uzastopni poraz u prvenstvu, ovog puta od Istre 1961 na Rujevici 1-0 u Derbyju della Učka. Dinamo je na Maksimiru slavio protiv Šibenika 3-0, dok Gorica na svom terenu uzela bodove Osijeku 1-0. Slaven Belupo je u Koprivnici bio bolji od Lokomotive 2-1. Igor Pamić, trener Karlovca, za portal Net.hr dao je stručni komentar 21. kola SuperSport HNL-a i prokomentirao zimski prijelazni rok.

"Počet ćemo s Dinamom jer je aktualni prvak, iako nije trenutno na prvom mjestu. Dinamo je imao jedan kiks, nije blistao protiv Istre iako im je zabio 3 gola, a primio 1 i to iz kornera. U Osijeku je kiksao koji je, pak, izgubio od Gorice, ali Plavi su na Opus Areni izgubili uz jako dobru igru, možda i najbolju igru uz onu protiv Milana u ovom nastavku sezone kojeg su pobijedili u Ligi prvaka. Pustimo sad onu situaciju oko poništenog gola Dinamu, ajmo to stavit po strani, držimo se samo nogometa, držimo se onog što je bilo na terenu. Dinamo je protiv Osijeka praktički dva gola dobio iz prekida, jedan na odbijenu loptu, jedan iz prekida, ali Dinamova igra je stvarno bila dobra. Ono što moramo napomenuti, bar se tako meni učinilo, iz mojeg kuta gledanja, samo se čekao taj gol Dinama, imali su dominaciju i u izmjenama, ali Fabio Cannavaro je usporio Dinamo i po meni je to jedan od razloga što Dinamo nije uzeo 3 boda. Po svemu je trebao dobiti Osijek."

Nogomet je zato zanimljiv, bolji ne dobije svaki put...

"Tako je, dogodi se u nogometu tako nešto, ali do kraja sezone je jako puno da bi Dinamo strahovao do kraja da bi s ovom kvalitetom strahovao od nekog, ne samo kvalitetom nego i igrom. Dinamo trenutno izgleda nabolje i na kraju krajeva očekujemo to od Dinama, jer ima daleko najbolju momčad u SuperSport HNL-u, to je moje skromno mišljenje. Od Dinama se očekuje sve bolja igra u nastavku sezone, svi znamo da je proljeće Dinamov period", kazao je u uvodu Igor Pamić.

Rijeka?

"Rijeka je izgubila s odlaskom nekih igrača, međutim isto tako, Rijeka je išla u rizik prodajom igrača, vjerojatno svjesna da bez obzira na prvo mjesto, vrlo teško može izdržati ostati bez poraza. Rijeka se prvi dio mučila, patila bez poraza, igrala jaku obranu, ali sad su ambicije kluba spasnule prodajom igrača koji su Rijeci puno značili, tu mislim na Galešića i Marca Pašalića. Držim da Rijeka nije ni blizu toga da može ove sezone biti prvak. Rijeka kao Rijeka, prodaje, zarađuje nešto, ali ne znamo kakva je financijska struktura Rijeke. Možemo to samo nagađati, nismo direktno unutra. Što će ti momčad, ako štekaš s financijama. Dugoročno moraš gledati klub. Tu se slažem s Miškovićem. Svoju strategiju nije promijenio, tako je svake sezone, a Rijeka je prošle sezone ostala bez naslova ne radi Damira Miškovića, nego jednostavno su imali nesreću. Rijeka je bila dominantna, čak i pred sam kraj, protiv Dinama su bili dominantniji, bolji, ali nisu imali sreće. Ovog puta, je li taj novac bio potreban Rijeci ili su ljudi koji vode politiku kluba procijenili da će jako teško do naslova, vjerojatno su sve aspekte analizirali, a siguran sam da nitko protiv svog kluba neće raditi. To su gluposti. Teško je diskutirati o nečem u što nisi involviran i direktno upoznat, u čemu ne sudjeluješ."

A Hajduk?

"Hajduk kao Hajduk, ne blista cijelo prvenstvo, ali još uvijek su prvi na ljestvici. Hajduk je pokazao ranjivost, Hajduk jednostavno ne igra dobro. Teško se s ovakvom igrom kakvu prezentira Hajduk može biti prvak. Vidjeli smo da su se sad provukli protiv Varaždina, protiv Lokomotive im se dogodilo to što im se dogodilo. Hajduk ne izgleda dobro, to je činjenica, nepobitna, ali ne smijemo podcjenjivati njihovu jednu mogućnost da naprave pomak u igri i da ih ipak tih pet bodova prednosti. Bojim se za Hajduk ako krenu s nekim negativnim rezultatima, onda će im se dogoditi prošla sezona, isto kao i Rijeci. Po meni, znam da će sad ove moje riječi odjeknuti, nekima se možda neće svidjeti što ću sad reći, ali Dinamo će lagano biti prvak. Možda je to presmjelo, ali sve upućuje na to da će Dinamo lagano biti prvak. Objasnit ću vam i zašto tako mislim", tvrdi Div iz Žminja.

Objasnit će nam Igor, svakako da hoće. Dakle, Hajduk je prvi, ali vidljivo je da ima veliku manu jer svoju igru uglavnom bazira na Livaji. To nije dobro po Splićane jer se ne može cijelu sezonu igrati na jednog čovjeka.

"Jasno, svi se slažemo s tim, ali način na koji se možemo izraziti na igru Hajduka je nebitan. Hajduk drži rezultat, pozicija na ljestvici, ali iskreno, ja sam baš prije malo vremena, baš nakon utakmice Dinama u Osijeku, išao malo gledati, Dinamo je osvojio nešto više, mislim da je ove sezone osvojio 60% bodova što je malo za Dinamo i tako mali postotak osvojenih bodova nikad nije imao i zato su Hajduk i Rijeka trenutno ispred Dinama. Hajduk i Rijeka vuku svoj maksimum, jedino Dinamo nije na maksimumu i to je napravilo tu prednost. Isto tako, prednost Rijeke i Hajduka na polusezoni od 5 bodova je došla prerano. Dinamo je predobar, Hajduk i Rijeka su po meni preloši da bi mogli računati na naslov s ovim kadrom i u ovakvoj konstalaciji snaga, a uz to Dinamo je sad skroz fokusiran na prvenstvo i igra bolje nego u prvom dijelu sezone u SuperSport HNL-u".

Kako su Hajduk, Rijeka i Dinamo po Pamiću odradili prijelazni rok?

"Hajduk u prijelaznom roku? Ništa nisu napravili niti poduzeli. Namjerno, nenamjerno, ne znam, imaju li novaca ili nemaju, ne znam, možda im je to cilj, možda misle da im je trenutni kadar dovoljan za naslov prvaka, nisu povlačili neke poteze da možemo reći da je Hajduk dobio na kvaliteti na određenim pozicijama koje su mu bile uistinu potrebne. Što se tiče Hajduka, smatram da Hajduk ništa bolji nije nego što je bio u prvom dijelu sezone, bez obzira na Šegu kojeg su doveli smatram da to nije igrač za prekretnicu i koji može donijeti takvu razliku Hajduku, treba mu vremena da se uigra i da se snađe. Dinamo je dobro radio, uz Galešića je doveo napadača Wilfrieda Kangu, jer vidimo da Bruno Petković neće biti spreman. Galešić je više oslabio Rijeku nego što je pojačao Dinamo. Dinamo nije Rijeka i sad treba vidjeti jer je to za ovu polusezonu baš takvo pojačanje koji radi razliku za naslov prvaka. Rijeku nećemo u tom kontekstu ni spominjati, prijelazni rok odličan, ali samo u financijskom aspektu, ali za rezultat sigurno ne", zaključio je Igor Pamić.

