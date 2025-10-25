Hrvatskom treneru trese se stolica, a on poručuje: "Uživam i ne bojim se otkaza"

Juventus u nedjelju 26.10. gostuje u Rimu kod Lazija u sklopu osmog kola Serije A. Utakmica je to u kojoj će oba kluba htjeti pobjedu budući da nisu krenuli najbolje u sezonu.

Trener Juventusa i bivši hrvatski reprezentativac Igor Tudor suočava se s velikim pritiskom nakon niza od sedam utakmica bez pobjede koji je počeo remijem 4:4 s Borussijom Dortmund koju vodi Niko Kovač. Unatoč lošim rezultatima, hrvatski stručnjak na konferenciji za medije bio je optimističan i pun samopouzdanja. Upravo zbog tog lošeg niza mnogi navijači Stare dame zazivaju otkaz Tudoru pa su ga iz tog razloga novinari pitali kako on gleda na tu situaciju:

'Osjećam se odlično. Osjećaj nakon Madrida je pozitivan iako smo izgubili. Postoji želja za radom, da budemo momčad i pokušamo pobijediti. Strah od otkaza? Iskreno, uživam, lucidan sam i u poteškoćama, sve mi je vrlo jasno i to mi daje snagu koju u drugim trenucima ne bih imao.' izjavio je Tudor.

Kako smo ranie objavili ako Tudor dobije otkaz Juventus već ima svoje kandidate za njegovu zamjenu. Kontaktirani su brojni treneri, a izbor je na kraju pao na bosanskohercegovačkog stručnjaka Edina Terzića ili Talijana Raffaellea Palladina, koji su voljni doći u Torino.

