Hrvatskom reprezentativcu pola sata u pobjedi Coma nad Sassuolom

U prvoj utakmici 13. kola talijanske Serie A sastali su se Como i Sassuolo Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igrao je od 59. minute u domaćoj 2-0 pobjedi Coma.

Do pobjede je Como stigao pogotcima Douvikas u 14 minuti i Moreno u 53. Hrvatski vratar Nikola Čavlina ostao je na klupi, dok reprezentativac Ivan Smolčić nije konkurirao za nastup zbog žutih kartona. Como se sada nalazi na šestom mjestu, dok je Sassuolo na devetom.

