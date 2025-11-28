FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Serie A /

Hrvatskom reprezentativcu pola sata u pobjedi Coma nad Sassuolom

Hrvatskom reprezentativcu pola sata u pobjedi Coma nad Sassuolom
×
Foto: Antonio Saiai/lapresse/profimedia

Do pobjede je Como stigao pogotcima Douvikas u 14 minuti i Moreno u 53. Hrvatski vratar Nikola Čavlina ostao je na klupi, dok reprezentativac Ivan Smolčić nije konkurirao za nastup zbog žutih kartona.

28.11.2025.
23:02
Sportski.net
Antonio Saiai/lapresse/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvoj utakmici 13. kola talijanske Serie A sastali su se Como i Sassuolo Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igrao je od 59. minute u domaćoj 2-0 pobjedi Coma.

Do pobjede je Como stigao pogotcima Douvikas u 14 minuti i Moreno u 53. Hrvatski vratar Nikola Čavlina ostao je na klupi, dok reprezentativac Ivan Smolčić nije konkurirao za nastup zbog žutih kartona. Como se sada nalazi na šestom mjestu, dok je Sassuolo na devetom.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bojković za RTL Danas otkrio kako su izgledali mjeseci borbe sa samim sobom: 'To mi je bilo najteže'

Serie AComoMartin BaturinaSassuolo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Serie A /
Hrvatskom reprezentativcu pola sata u pobjedi Coma nad Sassuolom