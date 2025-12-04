Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću: U užasnu situaciju uključena i njegova obitelj

Dominik Kotarski odigrao je nekoliko loših utakmica za svoj Kopenhagen, a zbog toga se sada našao na meti online zlostavljača u Danskoj.

Hrvatska reprezentativni golman našao se na žestokom udaru kritika nakon što je iz Londona otišao s četiri komada u mreži, od čega je "zakuhao" barem polovicu u potopu protiv Tottenhama. Situacija je postala još gora nakon pogreške na najvećoj pozornici u sljedećem kolu Lige prvaka, kada je zamalo omogućio Kairatu da se podigne iz pepela i otme bod njegovu Kopenhagenu (3:2 pobjeda na kraju).

Iz kluba su objavili kako su Kotarski i njegova obitelj primili brojne poruke mržnje i izravnih prijetnji smrću. To je navelo ikonu kluba, Thomasa Delaneyja, da progovori o onome što smatra opasnim trendom u nogometu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Mislim da se to događa češće nego što ljudi misle. Doživio sam to puno puta u Dortmundu, iako nije bilo prijetnji smrću. Često se čini da su to ljudi koji se klade, obično se radi o autogolu u sudačkoj nadoknadi za 3:1 ili nešto slično. Tome jednostavno mora doći kraj", rekao je za Tipsbladet.

"Golman Kopenhagena napravio je ozbiljnu pogrešku u utakmici Lige prvaka protiv Kairat Almatyja, a budući da to nije prvi put ove sezone da je Hrvat previše 'pametovao' s loptom u nogama, bio je izložen oštrim kritikama u medijima. Njegov privatni inbox potpuno je eksplodirao. Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću od bijesnih ljudi", pišu Danci.

Kotarski je u Kopenhagen stigao iz PAOK-a proteklog ljeta za 5 milijuna eura. Dosad je odigrao 31 utakmicu i u njih 10 sačuvao mrežu netaknutom. Kopenhagen se nakon 17 kola nalazi na četvrtom mjestu tablice danske lige te na 29. mjestu Lige prvaka, a nakon pogrešaka u Ligi prvaka reagirao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić te u reprezentaciju zvao Ivora Pandura.