bogata ekspedicija

Milijuni stižu u savez: Hrvatska reprezentacija donosi pravo bogatstvo iz Amerike

Milijuni stižu u savez: Hrvatska reprezentacija donosi pravo bogatstvo iz Amerike
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Europske reprezentacije, međutim, imaju manje prijateljskih utakmica zbog trenutačnog sustava natjecanja, što dodatno podiže cijenu svakog dvoboja s njima.

24.3.2026.
23:03
Sportski.net
Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će odigrati dva prijateljska susreta u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Brazila i Kolumbije. Iako su ovi dvoboji prvenstveno priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, pokazali su se i kao značajan izvor prihoda za Hrvatski nogometni savez.

Prema informacijama Sportskih novosti, HNS će za utakmice protiv Kolumbije i Brazila inkasirati fiksni iznos od milijun američkih dolara. Osim toga, savez će dobiti i postotak od prodaje ulaznica, što dodatno povećava prihod.

U savezu su naglasili da su trenutna uprava na čelu s Marijanom Kustićem i izbornikom Zlatkom Dalićem odradili iznimno dobar posao u pregovorima. Usporedbe radi, bivši predsjednik Davor Šuker 2018. godine na slične utakmice uprihodio je tek 400.000 dolara.

Za usporedbu, najskuplja je trenutno Argentina, čija početna cijena za prijateljski nastup iznosi pet milijuna dolara, a često se i premašuje. France naplaćuje nešto manje, oko jedan do dva milijuna eura po nastupu.

Europske reprezentacije, međutim, imaju manje prijateljskih utakmica zbog trenutačnog sustava natjecanja, što dodatno podiže cijenu svakog dvoboja s njima.

Upravo zahvaljujući tim pregovorima i izboru protivnika, HNS će u američkoj turneji ostvariti značajan prihod koji će dodatno ojačati financijsku stabilnost saveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike