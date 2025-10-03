Hrvatski napadač oduševio hat-trickom, a kontroverzni trener poručio Daliću: 'Zašto ga nisi pozvao?'

Hrvatski napadač Franko Kovačević briljirao je u Konferencijskoj ligi. U pobjedi Celja 3:1 protiv AEK-a zabio je sva tri pogotka. S novim hat-trickom stigao je do 20 golova ove sezone i trenutno je najbolji strijelac na svijetu.

Njegov trener Albert Riera bio je pun hvale na konferenciji za medije:

"Ako zabija ovako, zašto ne bi sanjao i o hrvatskoj reprezentaciji? Teško je, naravno, ali zašto ne?", izjavio je Španjolac.

Dodao je i kako će Kovačevića “gurati naprijed”, a uz osmijeh poručio da, ako ga Hrvatska ne pozove, “možda mu se pronađe i slovenska putovnica”.

