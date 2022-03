Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu (15 sati) igra protiv Slovenije prvu od dvije prijateljske utakmice u ovom okupljanju.

Ovo će biti prva utakmica Vatrenih nakon četiri mjeseca i okršaja s Rusijom u kojemu su izborili izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Mislim da smo pogodili s izborom mjesta i vremena, sve je sjajno, samo da se nastavi i u rezultatskom smislu. Imamo suparnike koji zahtijevaju respekt te ćemo morati pokazati svoju kvalitetu i uložiti puno energije. Uvjerili smo se u kvalitetne uvjete i siguran sam da će nam ovo iskustvo mnogo pomoći na Svjetskom prvenstvu. Lijepo je da smo problem kvalifikacija već odavno riješili - zamislite da sada igramo ove dodatne kvalifikacije, koliko bi tu bilo nervoze i napetosti. Slovenskoj reprezentaciji iskazujem veliko poštovanje, pogotovo sjajnom izborniku Keku. Slovenija će biti težak suparnik, pobijedili su nas i ne bih želio da se pogrešne stvari provlače kroz medije. Pripremamo se za oba suparnika, i Sloveniju i Bugarsku. Naposljetku, ja sam i predložio da Slovenija dođe na ovaj turnir, i mislim da ćemo imati dostojnog suparnika na terenu", izjavio je uoči susreta izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

Borba za drugi 'šešir'

Hrvatsku 1. travnja u Dohi čeka ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva u kojem će Hrvatska biti u drugoj jakosnoj skupini ako u dvije utakmice ubilježi makar jedan remi.

"Ne razmišljamo puno o drugoj jakosnoj skupini, no to je bitna stvar i tim više moramo biti na maksimalnoj razini. To od nas traže i naši suparnici, stoga nema nikakvog opuštanja", poručio je Dalić, koji je najavio da momčad u prijateljskim utakmicama sa Slovenijom i Bugarskom (sljedećeg utorka) igrati u formaciji 3-5-2.

Utakmica Hrvatska - Slovenija igra se na stadionu Education City u subotu u 15 sati, dok se s Bugarskom igra u utorak u 15 sati.