Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se na teren četiri mjeseca nakon velike pobjede protiv Rusije u Splitu koja im je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U prvom okupljanju ove godine izbornik Zlatko Dalić odveo je svoje izabranike u zemlju koja će u prosincu biti domaćin najveće nogometne smotre. Vatreni će tamo u prijateljskim utakmicama odmjeriti snage sa Slovenijom u subotu 26. ožujka te Bugarskom u utorak 29. ožujka.

"Bit će nam to odlična prilika da malo upoznamo Katar i osjetimo uvjete koji nas čekaju - klimu, infrastrukturu, kulturu. Smatram da su protivnici po mjeri, dvije kvalitetne momčadi koje će nam biti dobar test za ono što nas čeka dalje", poručio je nedavno izbornik.

Hrvatska je protiv Slovenije do sada odigrala 11 utakmica, a posljednje dvije upravo u kvalifikacijama za odlazak na SP tijekom prošle godine. Na startu kvalifikacija Hrvatska je izgubila s 0-1 u Ljubljani u ožujku, a bio je to i jedini dosadašnji poraz u međusobnim susretima, no uzvratila je uvjerljivom 3-0 pobjedom u Splitu u rujnu. Ukupno je Hrvatska ostvarila sedam pobjeda uz tri remija i jedan poraz protiv Slovenije.

Protiv Bugarske Hrvatska je do sada odigrala sedam utakmica od samostalnosti te ostvarila četiri pobjeda, dva remija i jedan poraz. Posljednje utakmice Hrvatska i Bugarska su igrale u kvalifikacijama za EURO 2016., a Hrvatska je bila uspješnija i u Sofiji (1-0) i u Zagrebu (3-0).

Prijenos prve utakmice sa Slovenijom počinje u 15:00 na Novoj TV, a uvodna emisija u 14:15.