Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 15 sati igraju u Kataru prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.

Iako se radi o prijateljskom dvoboju, susret sa Slovencima vrlo je važan za izabranike Zlatka Dalića jer u njemu ne smiju izgubiti ako žele drugu jakosnu skupinu na ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Naime, nakon što je Senegal izgubio od Egipta u afričkim kvalifikacijama izgubio je sve šanse da prestigne Hrvatsku i završi umjesto nje u drugom 'potu', a sada je Vatrenima ostala jedina prijetnja Švedska, no sve de dileme mogu razriješiti ako Hrvatska osvoji bod iz prijateljskih utakmica protiv Slovenije i Bugarske sljedećeg tjedna.

Hrvatska, ako završi u drugoj jakosnoj skupini neće moći izvući velikane poput Njemačke, Danske, Urugvaja, Švicarske, Nizozemske, ali svejedno će morati igrati proti nekog iz prve jakosne, a tamo se nalaze, Katar, Belgija, Brazil, Francuska, Argentina, Engleska, Italija ili Španjolska.

"Ne razmišljamo puno o drugoj jakosnoj skupini, no to je bitna stvar i tim više moramo biti na maksimalnoj razini. To od nas traže i naši suparnici, stoga nema nikakvog opuštanja", izjavio je Dalić prije utakmice sa Slovencima, no zasigurno je dobro svjestan što bi mu bod u ovoj utakmici donio i Vatreni će sigurno dati sve od sebe kako bi što prije osigurali mjesto u drugoj jakosnoj skupini.

'Imat ćemo dostojnog suparrnika'

"Slovenskoj reprezentaciji iskazujem veliko poštovanje, pogotovo sjajnom izborniku Keku. Slovenija će biti težak suparnik, pobijedili su nas i ne bih želio da se pogrešne stvari provlače kroz medije. Pripremamo se za oba suparnika, i Sloveniju i Bugarsku. Naposljetku, ja sam i predložio da Slovenija dođe na ovaj turnir, i mislim da ćemo imati dostojnog suparnika na terenu", rekao je Dalić o dvoboju sa Slovencima, u kojemu će Hrvatska igrati u novoj formaciji, s tri braniča.

Utakmica Hrvatska - Slovenija igra se na stadionu Education City u subotu u 15 sati, dok se s Bugarskom igra u utorak u 15 sati.