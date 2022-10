Sydney United, klub kojeg su osnovali hrvatski emigranti u Australiji i koji je do 1993. godine nosio ime "Sydney Croatia", izgubio je 2-0 u finalu australskog kupa od Macarthura, koji je osvojio prvi trofej u svojoj povijesti. Oba gola pala su nakon udarca s bijele točke. Bila je to prava drama u kojoj su emocije bile na vrhuncu.

Hrvatska bajka trajala do finala

U 32. je bio precizan Toure, a pobjedu je u 90. potvrdio Davila.

Klub koji vodi Miro Vlastelica plasirao se u finale australskog Kupa kao prvi izvan elitnog ranga, no nije uspio doći do trofeja i ispisat povijest. Hrvatska bajka trajala je sve do finala, nikad u povijesti australskog nogometa niti jedna drugoligaška momčad nije stigla tako daleko, čak do finala Kupa.

'Za dom spremni' - nadvikivanje

Međutim, australska javnost bruji o tome da su hrvatski navijači na utakmici za trofej na Western Sydney Stadiumu vikali "Za dom spremni" s visoko podignutim desnicama. Nakon što su tribine završile s dovikivanjem i salutiranjem "Za dom spremni", pri čemu je jedna počela s "Za dom", a druga odgovorila "Spremni", međusobno su si aplaudirali.

Na Twitteru fanovi ističu kako je to bio čisti fašizam koji je bio sramotan. Spominju se i fašističke zastave a hrvatski navijači koji podržavaju Sydney United, prema nekima, su neonacisti.

"Navijači Sydney Uniteda trebali bi biti zabranjeni bar na 5 utakmica, možda će ih klub tada dovesti u red", napisao je jedan ogorčeni nogometni pratitelj.