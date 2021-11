Hrvatska nogometna reprezentacija uvjerljivom 7-1 gostujućom pobjedom protiv Malte u susretu pretposljednjeg, 9. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. zadržala je izglede za prvo mjesto i izravni odlazak u Katar.

Hrvatska u nedjelju u Splitu mora svladati Rusiju kako bi izborila izravni plasman u Katar, dok je Rusiji dovoljan i bod za odlazak na SP. U razgovoru za ruske medije ovog tjedna hrvatski reprezentativac Dejan Lovren pojasnio im je što ih čeka na Poljudu.

"Da budem iskren, atmosfera u Splitu mi se više sviđa nego u mom Zagrebu. Tamo ćete se osjećati kao da ulazite u pakao. Bit će strašno. Čeka nas pravo finale", kazao je i nastavio.

"Istina je da reprezentacija rijetko igra u Splitu tako da se ljudi vesele ovoj utakmici i dat će nam dodatnu energiju i emocionalnu podršku. Bit će sjajno", poručio je Lovren.

Bit će ovo svojevrsna prilika Rusima da se osvete Hrvatskoj za poraz u četvrtfinalu SP-a 2018. kojeg su bili domaćini. Za to će biti potreban minimalno remi jer će onda osigurati izravan plasman u Katar, dok će vatreni morati u dodatne kvalifikacije.

"Za nas je u igri samo pobjeda. Međutim, moramo biti oprezni jer su Rusi opasni iz kontranapada. U svakom slučaju, čeka nas teška utakmica", završio je.

nakon pobjede protiv Malte izbornik Zlatko Dalić posvetio je nekoliko riječi spektaklu u Splitu.

“Svi mi živimo za takve utakmice, takva se atmosfera doživi jednom ili dvaput u karijeri. Bez obzira na to što svi naši igrači igraju u velikim klubovima, sasvim drukčije je kad igraju u reprezentaciji. To je ponos, strast, emocija i domoljublje. To je nešto što nema cijenu. Moramo se dobro pripremiti za utakmicu s Rusijom da ne izgorimo u svemu tome. Međutim, utakmice protiv Mađarske i Slovenije pokazale su da igramo još bolje u takvom ozračju. Da Poljud može primiti sto tisuća navijača, vjerujem da bi ih u nedjelju toliko bilo u Splitu”.