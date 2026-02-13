FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMILOSRDNA UEFA /

Hrvatska žestoka kažnjena, navijači se hvataju za glavu

Hrvatska žestoka kažnjena, navijači se hvataju za glavu
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Hrvatska je kažnjena zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača u četvrtfinalnim susretima prošlogodišnjeg izdanja Lige nacija

13.2.2026.
13:36
Hina
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska nogometna reprezentacija će natjecanje u skupini 3A Lige nacija otvoriti dvama gostovanjima - protiv Češke 26. rujna i Španjolske 29. rujna.

Uslijedit će domaći dvoboji s Englezima (3. listopada) i Španjolcima (6. listopada), a u studenome Vatreni najprije gostuju u Engleskoj (12. studenoga) i na domaćem terenu u zadnjoj utakmici dočekuju Češku (15. studenoga).

Kazna

Zbog neprimjerenog ponašanja dijela hrvatskih navijača u četvrtfinalnim susretima prošlogodišnjeg izdanja Lige nacija protiv Francuske, Hrvatska prvu gostujuću utakmicu, dakle onu protiv Češke 26. rujna, igrati bez prisustva hrvatskih navijača, a prvu domaću utakmicu igrati bez publike, dakle onu protiv Engleske 3. listopada.

Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale, trećeplasirane momčadi igrat će doigravanje za ostanak u ligi protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a četvrtoplasirane momčadi ispadaju u Ligu B.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaLiga NacijaEngleskačeškaKazna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx