Hrvatska žestoka kažnjena, navijači se hvataju za glavu

Hrvatska nogometna reprezentacija će natjecanje u skupini 3A Lige nacija otvoriti dvama gostovanjima - protiv Češke 26. rujna i Španjolske 29. rujna.

Uslijedit će domaći dvoboji s Englezima (3. listopada) i Španjolcima (6. listopada), a u studenome Vatreni najprije gostuju u Engleskoj (12. studenoga) i na domaćem terenu u zadnjoj utakmici dočekuju Češku (15. studenoga).

Kazna

Zbog neprimjerenog ponašanja dijela hrvatskih navijača u četvrtfinalnim susretima prošlogodišnjeg izdanja Lige nacija protiv Francuske, Hrvatska prvu gostujuću utakmicu, dakle onu protiv Češke 26. rujna, igrati bez prisustva hrvatskih navijača, a prvu domaću utakmicu igrati bez publike, dakle onu protiv Engleske 3. listopada.

Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale, trećeplasirane momčadi igrat će doigravanje za ostanak u ligi protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a četvrtoplasirane momčadi ispadaju u Ligu B.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren