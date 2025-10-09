Hrvatska na megdanu usred Praga: Evo što su kladionice napravile na dan utakmice

Hrvatska reprezentacija od 20:45 igra protiv Češke u Pragu ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni su na pola puta prema cilju s maksimalnim učinkom, četiri pobjede u četiri susreta i čvrsto drže prvo mjesto u skupini.

Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska UŽIVO pratite u četvrtak od 20.45 na portalu Net.hr.

Serijom uvjerljivih rezultata protiv Gibraltara (7:0), Češke (5:1), Farskih otoka (1:0) i Crne Gore (4:0), Hrvatska je u sjajnoj poziciji ne samo za izravan plasman, nego i za status nositelja na Mundijalu koji će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Da je Dalićeva momčad favorit i večeras u Pragu, potvrđuju i kladionice, koeficijent na pobjedu Češke porastao je s 2.95 na 3.20, dok je pobjeda Hrvatske blago porasla s 2.40 na 2.50, a remi s 3.20 na 3.50.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup